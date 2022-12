Predikcí o naší budoucnosti je víc než dost. Připojil se k nim také nejúspěšnější žijící věštec současnosti. Právě ten vydal předpověď na rok 2023: Přijde děsivé technologické překvapení.

A tak se zdá, že ani následující rok nebude pro nikoho z nás procházkou růžovou zahradou.

Nejúspěšnější žijící věštec vydal předpověď na rok 2023

Řeč je o Athosovi Salomé, brazilci, který je nejznámějším věštcem současnosti a jehož predikce děsí nejednoho z nás. Tento novodobý Nostradamus, jak se mu často s oblibou přezdívá, má také předpověď toho, jak se nám bude žít v následujícím roce 2023.

Salomé není na poli predikcí o budoucnosti žádným nováčkem. Byl to právě on, kdo předpověděl smrt královny Alžběty II., příchod pandemie koronaviru nebo také ruskou invazi na Ukrajinu. A jak je vidno, v ničem se nemýlil.

Proto se všichni postavili do pozoru, když se Salomé zmínil o roku 2023. Dle něj totiž bude rok, jehož čas se kvapem blíží, v ledasčem zlomový.

Přijde děsivé technologické překvapení

Tou nejdůležitější zprávou, která se následujícího roku týká, pak bude oblast 51. Záhadná oblast nacházející se v americké Nevadě, která slouží jako letecká základna amerického letectva. Jde však o místo, o kterém se ví jen málo. A lidé v její bezprostřední blízkosti zřejmě ví, proč všechny informace drží pod pokličkou.

Několik málo satelitních snímků, jež byly tajně pořízeny uprostřed Nevadské pouště, však ukázalo, že se zde nachází síť drah, sahající do výšky několika kilometrů. Oficiální stanovisko zní, že je tento prostor určen k výcviku americké armády.

Dle Salomé má právě v této oblasti v roce 2023 nastat velké a děsivé technologické překvapení. Údajně zde má vzniknout jakýsi trojrozměrný portál. "V oblasti se pod úrovní terénu nachází tunel vedoucí k trojrozměrnému portálu, který se má otevřít v roce 2023," uvedl Salomé.

Ten by pak mohl přenášet lidi napříč všem časoprostorovým dimenzím. Pokud se tak skutečně stane, čeká nás něco, na co možná nejsme připraveni a jednoznačně to posílí všechny konspirační teorie, které se právě nad oblastí 51 tak úspěšně snáší.

Důvodem tomu je hlavně zahalení tohoto místa do oparu tajemství, které si vláda USA střeží jako oko v hlavě. Není to zřejmě poprvé a nejspíš ani naposledy, kdy se oblast 51 s oblibou spojuje nejen s mimozemskými civilizacemi, ale také s výskytem UFO.

Na vyplnění Salomého předpovědi nám však nezbývá víc, než si jednoduše počkat a pak už se třeba budeme moci podívat, kamkoliv budeme chtít. Sám Salomé k tomu dodává: "To, co se tam skrývá, je skutečné."

