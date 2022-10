Nejúspěšnější věštec současnosti zveřejnil proroctví do roku 2026: Je velmi zlé

Natálie Borůvková

Nostradamus a Athos Salomé.

Foto: Profimedia.cz/Flicr.com

Všichni dobře víme, jak přesné byly Nostradamovy předpovědi v průběhu let. A také kolik z nich se již vyplnilo. Nyní je tu však nejúspěšnější věštec současnosti, který zveřejnil proroctví do roku 2026. A jak se zdá, je velmi zlé.

Nostradamus byl mistrem predikce toho, co bude. Mnoho zlého se skutečně stalo a konec tomu rozhodně není. Na scénu totiž přichází Nostradamova, o mnoho set let mladší, kopie.

Nejúspěšnější věštec současnosti zveřejnil proroctví do roku 2026

Vzestup Adolfa Hitlera, velký požár Londýna, atentát na bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho nebo teroristické útoky z 11. září zřejmě nebyly jediné apokalypsy, které zachvátily svět. Co dalšího nás čeká?

Nejznámější astrolog a prorok historie má zřejmě konkurenci a ta, jak se zdá, dalšími proroctvími skutečně nešetří. Věštec, který je znám jako novodobý Nostradamus, nás nyní varoval před zombie a před tím, jak děsivý bude jejich útok.

Athos Salomé, 36 letý Brazilec pocházející z města Divinópolis totiž tvrdí, že mezi jeho předešlé a také vyplněné předpověděl patřil počátek pandémie COVID-19 nebo smrt královny Alžběty II.

Jeho vize přichází jako blesk z čistého nebe. Jen tak z ničeho nic. Navíc jsou poměrně blízko. Novodobý Nostradamus přesně pojmenoval, jaké katastrofy nás čekají do roku 2026. A máme se skutečně čeho obávat.

Je velmi zlé

Podle Athose Salomé to budou roky 2023, 2024 a 2026, které následně formují náš další život tady na Zemi.

Zdroj: Youtube

Jedno z proroctví tohoto brazilského astrologa pojmenovává dějství o tom, že "nebude úniku pro ty, jež potřebují poznat hněv Páně". Tento muž má zatím na kontě čtrnáct proroctví.

V dalším pak Salomé zdůrazňuje, že lidé budou fyzicky i psychicky mučeni. A to až do té míry, že budou žít jako zombie. Řekl: "Mnoha lidem budou useknuty hlavy, bude použita krev a psychické mučení, takže obyvatelstvo bude zmanipulované a bude žít jako zombie. V době bolesti a zármutku bude přibývat duševních poruch a dojde k duševním výbuchům, které vyvedou lidskou mysl z rovnováhy a vyvolají deprese a sebevraždy. Připravte se, protože jejich počet se může ztrojnásobit a nebude to jen virus, který bude zabíjet."

Aby Salomé dokázal, že jsou jeho vize skutečné a nejsou jen další snůškou konspirací, kterých je v dnešním světě plno, požádal odborníka na jazyky, který by pomohl podat vědecký přístup tomu, co on sám předpovídá.

Oslovil Thiaga Luigiho, předního odborníka na neverbální komunikaci, jehož doménou je identifikace lží v institutu INVEP (Non-Verbal Institute). Ten následně řekl: "V kriminalistickém kontextu sice neexistuje jednoznačné přijetí paranormality, ale identifikace znaků, které přináší paranormální jevy, jsou majáky v temnotě temných míst vyšetřování."

Salomé zdůrazňuje, že všechny jeho předpovědi mají lidi varovat, ne děsit. Doufejme proto, že u těchto varování také zůstanou.

