Ve vraku starověké lodi byl nalezen poklad. Neznámý kov je cennější než zlato

Bájná Atlantida – jedna z největších chimér lidstva, stejně jako Svatý grál a mnoho dalších nikdy nenalezených pokladů. Platónova vize starobylého města, jehož obyvatelé byli vytrestáni a s celým městem se propadli do hlubin oceánu, láká lovce senzací, vědce i historiky. Čas od času celý příběh znovu ožije. Tak se stalo i v okamžiku, kdy ve vraku lodi, která se potopila před 2600 lety u pobřeží Sicílie, bylo nalezeno orichalkum. Je to zářící litý kov, druhý nejcennější po zlatě, který se podle starých řeckých textů nacházel právě v Atlantidě.

Orichalkum bylo velmi dlouhou dobu záhadným kovem, jehož složení ani původ nebyly jasné. Zmínil se o něm Platón ve svém díle a připsal jeho objev řecko-fénické mytologické postavě Kadmovi. Podle Platóna se orichalkum těžilo právě v Atlantidě a zdobilo Poseidonův chrám. Tento kov zmínil ve svém díle i Hésiodos v 8. století př. n. l.

Cenný kov je pravděpodobně něco jako mosaz

Z tohoto super vzácného kovu z Atlantidy se postupně vyklubala zřejmě slitina podobná mosazi. Vyráběla se procesem cementace reakcí zinkové rudy, dřevěného uhlí a měděného kovu.

Jak se tento kov do vraku lodi dostal? Připlul snad s mořskými proudy? Skoro! Hrudky kovu mohly skutečně připlout do města Gela na jihu Sicílie pravděpodobně z Řecka nebo Malé Asie. Obdobný kov nebyl dosud nikdy nalezen – zde se jej však nacházelo neskutečných 39 slitků(pži druhém hledání v roce 2017 pak byly nalezeny ještě další), vyrobených ze 75-80 procent z mědi, 15-20 procent zinku a malého procenta niklu, olova a železa. Třicet devět ingotů vyzvednutých z nalezeného vraku bylo určeno pro dílny vyrábějící velmi kvalitní a cenné dekorace. Že by skutečně pro Poseidonův chrám?

Vzorky se k Sicílii dostaly lodí, která se potopila skoro v cílovém přístavu, pouhý kilometr od břehu. Loď tam zůstala velmi mělko, asi v deseti metrech na písečném dně. Vrak vědci datovali do první poloviny šestého století.

Spory ohledně kovové slitiny dělí vědecký svět

Se složením nalezených slitků ale nesouhlasí všichni jednotně. Například bývalý profesor fyziky Enrico Mattievich si myslí, že jsou vyrobeny z latonského kovu, tedy slitiny mědi, zinku a olova. Zároveň ani obecně tento vědec nesouhlasí s tím, že by orichalkum bylo jakkoli mosazi podobné. Podle něj je podobné slitinám používaným v peruánských Andách mezi roky 1200 až 200 př. n. l., jež jsou složené z 9 % mědi, 76 % zlata a 15 % stříbra.

A podobných názorů je více – hodně vědců orichalkum přirovnává spíše k jantaru či jiným slitinám na bázi mědi.

O tom, z čeho jsou slitky skutečně vyrobeny, měly rozhodnout až vykopávky nákladu z vraku ztroskotané lodi, která v březnu roku 2017 odhalily dalších 47 slitků. Později se rovněž potvrdilo, že loď se potopila na konci 6. století př. n. l., což vylučuje Atlantidu, která měla v hlubinách moře zmizet nejpozději ve 4. století př. n. l., kdy se o tom Platón zmínil.

Kromě dalších slitků byly nalezeny i přilby a zbraně, kromě toho i kotva, zbytky amfor a několik menších nádob používaných k přepravě vzácných olejů. Vrak lodi a dalších dvou nedalekých vraků ještě nebyly zcela vykopány.

Takže - zase žádná Atlantida!

