Pohádkový ostrov smrti: Atol Palmyra je jedním z nejzáhadnějších míst planety

Elena Velímská

Atol Palmyra je jedním z nejzáhadnějších míst planety.

Foto: Profimedia

Místa, kde straší, jsou nejčastěji hrady či jiné staré objekty. Prokletý může být les, rybník či skála. O tom, proč tam straší nebo je opovážlivec, který tam vstoupí potrestán, vyprávějí legendy. Prokleté můžou být i ostrovy. Jedním z nich je atol Palmyra. Tady se záhadné jevy a události odehrávaly od první chvíle, kdy se k němu člověk přiblížil.

Pohádkový ostrov se stává noční můrou

Atol (ostrov) Palmyra leží uprostřed Pacifiku, 1 500 km jižně od Havajských ostrovů. Jeho rozloha je 12 km². Ostrov tvoří přes 50 malých korálových ostrůvků. Panenský, neobydlený ostrov s bílými plážemi a klidným mořem je tropický ráj s bujnou vegetací a živočichy. I útesy jsou plné života. Ostrov údajně objevil v roce 1798 americký kapitán lodi Betsy E. Fanning. Dle vyprávění na své cestě do Asie se loď odchýlila od kurzu. V noci spícího kapitána pronásledovaly hrozivé sny o zkáze. Nad ránem se probudil a vyšel na palubu. Spatřil ostrůvek a naštěstí i zrádný útes. Tak loď unikla zkáze. Fanning však svůj objev neoznámil ani nezaznamenal…

V roce 1802 se k břehům ostrova blížila americká obchodní loď Palmyra (odtud název ostrova) pod velením kapitána C. Swalea. Narazila na korálový útes a ztroskotala. Tím odstartovala řadu neštěstí a tragických osudů.

Prokletí lodí?

Navzdory své pohádkové kráse se Palmyra stal obávaným místem a věřilo se, že zde sídlí zlo. Už první průzkumníci přísahali, že viděli nad ostrovem tančit podivná světla, jindy, že se v klidném moři objeví zcela nečekaně útes. Jako by si s nimi pohrávala nějaká příšera, která chce loď zničit. Některým lodím se podařilo na poslední chvíli útesům vyhnout. Jiné to štěstí neměly. Z mnoha tragédií jsou pro příklad ty nejznámější.

Pro svou záhubu si sem připlula v roce 1816 španělská pirátská Esperanza. Údajně vezla uloupený poklad peruánských Inků. Narazila na útes. Přeživší posádka strávila na ostrově rok v naději na záchranu. Ta však nepřicházela. Nakonec piráti svůj poklad na ostrově zakopali – prý je tam dodnes – postavili si provizorní vory a vydali se hledat svou záchranu na moře. Vory se ztratily. Jen jeden spatřila velrybářská loď. Jediný živý krátce po své záchraně zemřel na zápal plic.

V roce 1870 na okraji laguny ztroskotala posádka lodi Angel. Ti co přežili, se dostali na ostrov. Vrak spatřila o několik týdnů později projíždějící obchodní loď. Její námořníci se vydali prozkoumat ostrov a hledat případné trosečníky. Našli jen jejich brutálně zmrzačená těla. Jejich vražda zůstává dodnes záhadou.

Palmýrské zlo záhubou letadel

Dno kolem ostrova je hřbitovem nejen vraků lodí, ale i letadel. Jedno se na ostrov zřítilo přímo před očima svědků. Doslova z ničeho nic spadlo z oblohy. Nenašla se jediná stopa po posádce, letadle, trosky, náznak požáru, havárie. Jiné se po vzletu odchýlilo zcela náhle od kurzu. A to značně. Místo na sever letělo na jih. Zmizelo z radarů a už ho nikdo nikdy nespatřil. Ve dne, za jasné oblohy, se zkušenou posádkou. A do třetice. Další se chystalo bez problému k přistání. Ale znenadání se zřítilo do oceánu. Posádka se stihla katapultovat. Stala se však potravou žraloků. A co dělala letadla na neobydleném ostrově?

Zdroj: Youtube

Americká kapitola

Palmyru obsadily během druhé světové války Spojené státy. Vybudovaly tam přistávací dráhu pro letadla pro doplňování paliva. Startovala tu také letadla do vzdušných bitev s Japonci. Američtí vojáci údajně asi nejvíc pocítili podivnou kletbu. Veteráni pak popisovali, jak tam panovala nesmírně tíživá atmosféra. Trpěli pocity strachu a nevysvětlitelné hrůzy. Docházelo tu velmi často k bezdůvodným rvačkám, násilí a vraždám i sebevraždám. Mnozí žádali, aby byli převeleni…

Asi nejznámější je záhadná vražda manželů Grahamových ze Spojených států. Ti v roce 1974 chtěli na atolu strávit nějaký čas během své cesty kolem světa. Poté, co s nimi jejich známí ztratili kontakt, bylo nahlášeno jejich zmizení. Při pátrání na Palmyru po nich nebyla ani stopa. O šest let později jiný manželský pár našel na ostrově kovovou krabici. Uvnitř byla lebka, pár kostí a dámské hodinky. Vyšetřováním se zjistilo, že ostatky patřily paní Grahamové. Byla ubita, rozčtvrcena a spálena. Tělo jejího manžela se nikdy nenašlo. Z vraždy byl obviněn jistý D. Walker, který krátce po zmizení Grahamových připlul se svou přítelkyní na jejich lodi do Honolulu. Tam byli zatčeni za její krádež. Po nalezení ostatků byl právě on obviněn z jejich vraždy. K té se přiznal, ale okolnosti nebyly nikdy vyjasněny.

Pod záštitou organizace The Nature Conservancy je dnes ostrov a okolní vody chráněnou přírodní rezervací a útočištěm pro živočichy a rostliny. Je součástí Mořské národní památky Tichomořské ostrovy. Turisté můžou ostrov navštívit jen na zvláštní povolení.

Zdroj: theculturetrip.com, visitcryptoville.com