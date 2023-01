Při pohledu na tuto fotografii se nám v hlavě vyrojí spousta otázek, z nichž jen málokterá bude u nezasvěceného směřovat správným směrem. Vypadá to spíše jako vozítko budoucnosti, ale to je bohužel omyl. Odpověď hledejme ve druhé světové válce.

Tlustý člověk nebo Tlusťoch – tak by se dalo označit to, co je na vozíku. Alespoň v doslovném překladu. Jedná se o věc širokého a kulatého tvaru. A síla této zvláštní věci byla děsivá. Fat Man byl navržen a vyroben týmem pod vedením J. Roberta Oppenheimera v laboratořích Los Alamos National Laboratory v Novém Mexiku. A tento předmět významně přispěl k ukončení druhé světové války. Už víte, co to je?

Nápověda 2

Tento objekt, který má zhruba stejnou velikost jako velké auto, může zničit celé město a zanechat radioaktivní škody na celý život.

"Fat Mana" sestrojili vědci a inženýři za použití plutonia a konstrukce dělové a implozní bomby nesly kódové označení "Thin Man" (velmi dlouhé zařízení a název pocházel z detektivního románu Dashiella Hammetta The Thin Man a série filmů) a "Fat Man" (kulatý a tlustý –pojmenování vzniklo podle postavy Sydneyho Greenstreeta v Hammettově románu Maltézský sokol). Kódová označení vytvořil Robert Serber, bývalý Oppenheimerův student, který pracoval na projektu Manhattan.

Co byl Fat Man?

Fat Man je raná konstrukce bomby, která měla široký a kulatý tvar. Jednalo se o implozní jadernou zbraň s pevným plutoniovým jádrem. Výbuch této bomby měl sílu asi 21 kilotun a způsobil okamžitou smrt více než 40 000 lidí. Tato bomba byla poprvé zkušebně odpálena na bombardovací a střelecké střelnici Alamogordo v Novém Mexiku při jaderném testu Trinity a další dvě pak při jaderných zkouškách v rámci operace Crossroads na atolu Bikini v roce 1946.

Těchto kulatých ničivých „krásek“ bylo mezi roky 1947 až 1949 vyrobeno přibližně 120. Fat Man byl vyřazen v roce 1950, kdy jej nahradila jaderná bomba Mark 4.

Zdroj: Profimedia Takhle vypadala bomba Little Boy (Něco mezi Tlusťochem a Slim Boyem)

Fat Man rovná se Mark 3

Nejvíce se bomba zapsala do povědomí lidí kvůli katastrofě v Nagasaki. Spojené státy odpálily tuto bombu 9. srpna 1945 nad tímto japonským městem a jednalo se o druhou z pouhých dvou jaderných zbraní, které kdy byly použity ve válce. Detonace Fat Mana znamenala třetí jaderný výbuch v historii.

Bomba Fat Man byla svržena z letounu Boeing B-29 Superfortress Bockscar, pojmenovaného po svém pilotovi, kapitánu Fredericku C. Bockovi. Vážila 4,5 tisíce kg a byla odpálena ve výšce přibližně 1 800 metrů nad městem.

Na děsivou sílu „Tlusťocha“ se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: rarehistoricalphotos.com, en.wikipedia.org/wiki/Fat_Man, civildefencemuseum.ca