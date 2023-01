Když se podíváte na některé luxusní bunkry, které vlastní bohatí a slavní, rozhodně byste nepoznali, že se jedná o nouzovou stavbu. Jsou vybavené tak, jak se většině z nás ani nesnilo. Pojďme se podívat, jakého luxusu by si nejslavnější milionáři světa užívali v případě hrozby nebo katastrofy.

Luxusní atomové bunkry se liší vzhledem podle toho, kdo je konstruuje a pro koho jsou určené. Některé mohou vypadat jako moderní budovy s velkými skleněnými stěnami a terasami, jiné mohou vypadat jako tradiční sklípky nebo jeskyně. Obvykle jsou vybaveny luxusním zařízením a vybavením, jako jsou kuchyně, koupelny, ložnice, pracovny, fitness centra, kinosály a další. Tyto bunkry také často mají velké skleněné stěny a terasy, aby obyvatelé mohli vidět ven, i když jsou v bezpečí uvnitř.

Tyto bunkry jsou v první řadě velmi bezpečné a chrání před vnějšími hrozbami, jako jsou jaderné útoky, přírodní katastrofy, teroristické útoky a další.

Kdo takový bunkr vlastní?

Existuje několik miliardářů a celebrit, které se údajně rozhodly investovat do luxusních atomových bunkrů. Patří sem například Robert Vicino, zakladatel společnosti Vivos, která nabízí luxusní bunkry pro pronájem, Elon Musk, zakladatel společnosti SpaceX a Tesla, a také Bruce Willis, který údajně koupil luxusní bunkr v kalifornských horách.

Tyto informace ale nikdy nebyly oficiálně potvrzeny.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pojďte se podívat na Vivos

Vivos Europa One je pravděpodobně nejprestižnější podzemní úkrytu na světě. Rozhodně zde nenajdete palandy, stísněné tmavé místnosti nebo místa, kde byste se tísnili v davu. Naopak právě zde najdete bazény, kinosály a mnoho dalšího...

Takových bunkrů je několik

Například v srdci německého Rothensteinu se nachází pětihvězdičkový luxusní bunkr pro přežití. Také ten by si mohli dovolit jen pozvaní miliardáři. Jedná se o největší a nejbezpečnější bunkr na světě, kde soukromé apartmány stojí 1,8 milionu liber (přes 51 milionů korun) a polosoukromé apartmány začínají na 880 tisících za osobu. Každá rodina, která si zde zakoupí pozemek, dostane k dispozici 2 500 čtverečních metrů podlahové plochy rozprostřené do dvou pater.

Zdroj: Zdroj: Vivos (Public domain) Rothenstein v Německu

Některé dnešní kryty Vivos byly dříve určeny jako pevností pro vojenské vybavení a munici. I proto jsou schopni odolat prakticky jakékoli katastrofě. Ač zvenku vypadají jako vězeňské budovy, za dveřmi se skrývají jedny z nejluxusnějších nemovitostí světa. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Chcete být spoluvlastníkem?

Koupě krytu podléhá velké konkurenci, v níž se můžete stát pouze spoluvlastníkem. A to tak, že požádáte o členství ve společnosti Vivos, kde budete následně zařazeni do obřího fondu členů. A pak už jen čekáte. V případě toho, že jste vybráni, přijedete či přiletíte na určené místo autem nebo soukromým letadlem, a přímo do bunkru jste pak dopraveni vrtulníky Vivos.

A pak už si jen užíváte luxusu v podobě těch nejkomfortnějších postelí, plazmových televizorů a dalšího špičkového vybavení. Samozřejmě i dveře jsou protiradiační a každý bunkr má tři hlavní vchody do tajného tunelu a dvoje ocelové dveře.

Interiéry trochu připomínají luxusní výletní loď, a to nejen povrchovými úpravami a vybavením, ale i zábavou: Divadlem, bazény, barem, tělocvičnou, filmovým sálem a restauracemi. Nudit se zde slavní nebudou. Navíc zde najdete i takové vychytávky jako sály v podobě středověkého kostela nebo akvária. To sice není skutečné, ale vzbuzuje dokonalou iluzi podmořského světa.

Chtěli byste soudný den prožít, a hlavně přežít právě takto?

Zdroje: www.loveproperty.com, www.terravivos.com, www.manify.nl