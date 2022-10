Co dělat, když na nebi uvidíte atomový hřib? Správná reakce vás může zachránit

Výbuch jaderné bomby, který způsobí tlakovou vlnu. Ilustrace ve smíšené technice.

Foto: solarseven / Shutterstock.com

Nad městem, v němž žijete, se najednou rozzáří ohnivý fireball a vyroste mračný hřib, který sahá až ke hvězdám. Věděli byste, jak se zachránit, kdyby ve městě explodovala jaderná bomba? Jistě, všichni doufáme, že nebudeme tyto znalosti potřebovat, ale štěstí přeje připraveným. I jednoduché tipy mohou podstatně zlepšit šance na vyváznutí se zdravou kůží či na přežití. Jedno mějte na paměti: Pozor na kondicionér! Co máme na mysli?

Jaderná hrozba je tu již od dob studené války. Vlastně od dob druhé světové války. Lidé mají strach z apokalypsy a jaderné děsy se v době konfliktu na Ukrajině zase zvýšily. Na internetu najdete mnohé návody, jak se v případě jaderného útoku chovat. Shrňme si ale ty nejdůležitější a nejzajímavější poznatky.

Jak to začne?

Počáteční tlaková vlna se po prvním zazvonění zmírní, ale i tak zdemoluje většinu obytných budov a zabije mnoho lidí. Ohnivá koule (fireball) vytvořená jadernou bombou může dosáhnout desítek milionů stupňů a výbuch rovněž vyšle rázovou vlnu, která zničí téměř všechny a všechno v první linii. Pokud bomba vybuchne ve vzduchu, a ne na zemi, pak by 50 až 90 % lidí v této oblasti bez lékařského ošetření zemřelo na následky ozáření.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Čím dále, tím lépe – a pak do krytu

Toto je jasné. Lidé, kteří jsou blízko epicentra výbuchu, zahynou. Řada z nich se jakoby vypaří a bezpeční nebudou ani lidé dále od epicentra. Mohou utrpět popáleniny třetího stupně, a dokonce i do vzdálenosti mnoha kilometrů může dojít k dočasnému oslepnutí kvůli intenzivní záři fireballu.

Pokud samotný útok přežijete, máte konečně na výběr, i když se budete muset srovnat s tím, že si odnesete dlouhodobější rizika. Tím největším je přítomnost jaderného spadu, tedy drobné částečky prachu a úlomky materiálu, které na zem dopadnou až 15 minut po výbuchu. Pokud padají, měli byste se skrčit dolů s tváří směrem k zemi a ruce schovat pod tělem, jak doporučuje americká agentura Centers for Disease Control and Prevention (CDC). V mezích možností ochrání ruce a obličej před tlakovými vlnami a žárem exploze. Pak je dobré začít hledat kryt.

Atomový výbuch - ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock.com

Co byste neměli dělat?

Je dobré i vědět, co nedělat. Je jasné, že dívat se přímo do jaderné exploze by člověka mohlo oslepit, přinejmenším dočasně. Fascinující podívanou si nechte raději ujít. Vzdálenost, do které může jaderná exploze dočasně oslepovat, se zvětšuje se silou takové exploze.

Neměli byste se ani uchýlit do auta, a to ani přesto, že se v něm cítíte jako v atomovém krytu. Běžná konstrukce auta totiž před jaderným spadem neochrání. Jedinou výhodou je možnost zajet s automobilem do podzemních garáží, kde je dobře chráněný prostor. Neodjíždějte, stejně nevíte kam.

Stejně tak byste se neměli nalézat v budově poblíž oken, jež by tlaková vlna velmi pravděpodobně vyrazila. Okenní skla se tak snadno promění v hejno šrapnelů.

I když je to hrozné, ani byste se neměli snažit hledat své blízké. Doporučuje se zůstat uvnitř co nejvíce bezpečné budovy minimálně 24 hodin po jaderné explozi. Navíc až po 48 hodinách poklesne venkovní úroveň záření po explozi typu Hirošima na pouhé 1 procento. Musíte doufat, že i vaši blízcí jsou v krytu.

Poněkud úsměvná je pak záležitost s vlasovým kondicionérem. Přestože umytí hlavy šamponem je po jaderné explozi nutností, odborníci důrazně varují před použitím kondicionéru. Kondicionéry totiž obsahují surfaktanty, které vychytají radioaktivní částice a zalepí vám je do vlasů, takže vás to může zabít.

Zjistěte více ve videu:

Zdroj: Youtube

Co naopak udělat

Stejně jako seznam nedoporučených věcí existuje i seznam toho, co by vás mohlo zachránit.

V první řadě zakrýt si obličej ručníkem nebo oblečením, což pomůže i jako ochrana před spadem. Navíc tlakové vlny exploze rozvíří spoustu nebezpečného materiálu, který není dobré dýchat.

Pokuste se najít nějakou velkou betonovou budovu, jako je škola, nemocnice nebo úřad. Tyto masivní budovy jsou považovány za nejbezpečnější, zejména ty s minimem oken nebo s malými okny. Dobrá je i budova s velkým sklepem či podzemními prostory. Pokud není ideální budova poblíž, zkuste jakýkoli úkryt, kde přečkáte alespoň hodinu, než úroveň záření poklesne na ulici o cca 55 procent. V tutéž dobu byste měli i vypnout topení, klimatizaci nebo větrání, které k vám mohou zanést radioaktivní spad.

Měli byste se co nejdříve osprchovat teplou vodou s dostatkem mýdla a umýt si hlavu šamponem (pozor, nepoužívejte kondicionér). Doporučuje se mýt a mydlit jemně, aby nedošlo k poškození kůže. Pozor si dejte na oděrky a škrábence, a nezapomeňte si vydrhnout vše, tedy i nos, uši a oční víčka.

Zdroje:

www.osel.cz, www.popularmechanics.com