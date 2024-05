close info dekazigzag / Shutterstock

Externí autor 10. 5. 2024

Kouzlo osobnosti, výraz tváře s nádechem tajemství, smyslný úsměv. Těžko říct, co dalšího by ještě mohlo stát za tím, že některé ženy o chlapa nezakopnou a jiné mají kolem sebe dav nápadníků, aniž by hnuly prstem. Podívejte se, proč po některých znameních muži tolik šílí.

Není to jenom fyzická přitažlivost, kterou ženy narozené v následujících třech znameních zvěrokruhu disponují. Je to i sebejistota, nadhled, inteligence, charisma a soubor dalších vlastností, které je činí pro muže žádoucími. Patříte mezi ně? Váhy (23. 9. až 23. 10.) Nevidíte ji naštvanou ani štěkající rozkazy jako velitel v kasárnách. Žena Váha je jedna z nejpůvabnějších, nejchytřejších a nejpřátelštějších žen. Disponuje dokonalým šarmem a diplomatickými argumenty, kterými dokáže svoje okolí přesvědčit, aby udělalo to, co chce ona. A muž pochopitelně rád poslechne, protože na ní může oči nechat. Váhy představují fascinující směs racionálního přístupu a hlubokých emocí. Ve vypjatých situacích používají zdravý rozum a snaží se z nich najít tu nejschůdnější cestu. Žena Váha je spolehlivá, pečující a vždy s úsměvem ve tváři. close Magazín Tato ženská znamení se po padesátce začnou trápit. Neustojí svůj věk a dostanou se do velké krize Střelec (23. 11. až 21. 12.) Co muže na ženě narozené ve znamení Střelce láká, je její svěžest a spontánnost. Jenom ona dokáže objímat s takovou radostí a zasype je pořádnou lavinou smíchu. Střelkyně nemají zábrany. Nejenom že jsou veselé a sympaticky drzé, až vyzývavé, umí být i proklatě upřímné. Žena ve Střelci působí dojmem mile potrhlé holky. Jenže po chvilce dokáže překvapit svou chytrostí i názory, za které by se nemusel stydět žádný akademik. Mužům imponuje jejich láska ke svobodě a odpor k jakýmkoli pravidlům a svazujícím nařízením. To je ale rebelka, řeknou si. A ty, jak víme, mají muži rádi. Střelkyně je ochotná s mužem vyrazit na dobrodružné cesty, klidně i někam do džungle. Netrhá totiž partu a není fiflena. Ostatně, to by jí ani její svobodomyslný duch nedovolil. Závidíte, milé ženy, Střelkyním? Zkuste se oprostit od pravidel a radujte se ze života. Třeba pak budete mít stejný úspěch. Vodnář (21. 1. až 20. 2.) Tyhle holky jsou tak jiné. Vodnářky působí možná trochu rezervovaně, ale tak báječně se s nimi povídá. Jsou chytré, přátelské, otevřené a rády říkají věci na rovinu. Muži po nich baží z několika důvodů. Jednak pro jejich výstřední, leckdy poněkud svérázné způsoby, které jsou v konvencemi svázané společnosti nadmíru osvěžující. Kdo by rovněž nebyl fascinován nádhernýma očima a okouzlujícím pohledem hledícím kamsi do dáli. I když Vodnářky působí křehce, dokážou se postavit nejenom za sebe, ale i za ostatní. close Magazín Takto dnes vypadá krásná herečka Jana Preissová. Z televize se ztratila. Co se stalo? Poznáte ji? gallery 4 Jejich nezávislost je až fascinující. A co si budeme povídat, chlapům se odjakživa líbily ženy, které působily nepřístupně. Vodnářky mužům vyhovují i pro jejich komunikační styl. Typicky ženská emocionální výměna názorů je mimo jejich chápání, raději dávají přednost logickým diskuzím. Laicky řečeno, s Vodnářkou si chlap popovídá o všem možném, protože je mu kvalitním parťákem. Nutno dodat, nejenom v debatách. Zdroje: www.zverokruh.cz, astrotalk.com

tag Inteligence Přitažlivost Styl Zvěrokruh

user Externí autor