Než se stala HVĚZDOU! Audrey Hepburn pracovala v bordelu, pak ji zabila rakovina

Muži ji milovali. Audrey Hepburn měla krásnou tvářičku i roztomilý hlásek. Za půvabnou maskou se ale schovávala dívka, která si v mládí zažila mnohá traumata. Málokdo ví, že Němci ji odvlekli do nacistického nevěstince, kde musela pracovat. Celý život se pak enormně přejídala a kouřila. Nakonec zemřela na rakovinu střev.

Veřejnost si ji pamatuje hlavně jako veselou a upovídanou dívku. To ale Audrey Hepburn vůbec nebyla. Celý život kouřila jako fabrika a důvod vás dost možná překvapí. Cigarety jí prý pomáhaly v seznamování s lidmi. Bez nich by to zřejmě nedokázala. Blok si nesla ze svého krušného dětství, kdy během druhé světové války zažila opravdové hrůzy.

Za války trpěla hladem, jedla suchary pro psy

V té době totiž trpěla nedostatkem jídla, a tak jedla všechno, co se dalo jíst. Od sucharů pro psy až po kopřivy. Později ji jen samotná myšlenka na hlad způsobovala opravdové úzkosti. V důsledku tohoto traumatu se celý život přejídala. Podle jejího syna milovala koláče, čokoládu a těstoviny, kterých vařila na kila. Její závislost na nich ji přiváděla k šílenství. Třeba takové špagety si vozila i v kufru na dovolenou. Ne, že by si je tam nemohla koupit už hotové, ale jistota je jistota.

Vzpomínky z války jí ale nedaly spát. Do smrti si pamatovala ten pohled, kdy vojáci zastřelili jejího strýce a bratrance. Kromě hladu trpěla i chudokrevností a žloutenkou. Myslela, že nepřežije. Paradoxní bylo, že její rodiče byli členy britského svazu Fašistů. Joseph Anthony Hepburn-Ruston opustil rodinu a podporoval za války nacisty. Ti ho dokonce pozvali do Mnichova na večeři s Adolfem Hitlerem. Později byl Brity zajat za zradu.

Musela pracovat v nevěstinci

Kromě toho, že Audrey všechno bolelo na povrchu, smýšlení jejího otce ji muselo bolet vevnitř u srdce. Opravdu nejhorší chvíle zažila v květnu 1940. Měla strašný strach, že ji Němci odtáhnou do vojenského nevěstince a budou ji tam nutit pracovat. Onen měsíc a rok se to skutečně stalo. Němci ji násilím odvlekli. K jejímu štěstí ale musela pracovat v kuchyni, odkud se jí později podařilo utéci.

Po skončení války se Audrey Hepburn přestěhovala do Londýna, kde se nejprve snažila prorazit jako baletka, a pak jako herečka. Mezi její nejznámější počiny patří filmy jako Prázdniny v Římě, My Fair Lady, Šaráda nebo Snídaně u Tiffanyho. Celý život se pak věnovala charitativní činnosti a pomáhala hladovějícím. Zemřela na rakovinu střev roku 1993.