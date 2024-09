Externí autor 22. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Není snad nikdo, kdo by neznal něžnou a půvabnou Amélii z Montmartru, kterou ztvárnila herečka Audrey Tautou (48). Od natáčení úspěšného filmu uběhlo dlouhých 22 let. Jak se něžná francouzská kráska za tu dobu změnila?

Vykašlala se na studia, aby mohla být herečkou

Audrey Tautou se narodila 9. srpna 1976 v Beaumontu a o jejím soukromí se toho ví jen málo, protože si ho herečka velmi střeží. V mládí ze začátku vůbec nepřemýšlela nad tím, že by se stala herečkou. Po střední škole nastoupila na univerzitu a začala studovat moderní literaturu. Čím dál tím víc ji ale lákalo herectví, ke kterému si pomalými krůčky našla cestu.

Nakonec se rozhodla, že studium opustí a vrhla se na kariéru herečky. Navíc se ve Francii zúčastnila talentové soutěže, kterou vyhrála. V roce 2001 nastal velký zlom. Získala roli ve filmu Amélie z Montmartru, kterou měla původně hrát Emily Watson. Děj filmu byl vlastně zcela prostý, ale Audrey mu dodala potřebné kouzlo.

Mladá, naprosto obyčejná žena, žije průměrný život ve francouzské čtvrti Montmartre. Živí se jako barmanka v bistru a zde dne na den se rozhodne, že bude napravovat svět. Za tuto roli herečka získala nominaci na Césara a cenu BAFTA. Po velkém úspěchu s Amélii měla menší obavy o to, aby nebyla režiséry zaškatulkovaná jako herečka romantických rolí.

„S Amélií však přišlo i nebezpečí, že mě režiséři zařadí do kategorie romantických hrdinek, kterých se jen tak nezbavím. Mně už ale bylo pětadvacet a nutně jsem potřebovala změnu," nechala se slyšet. Další úspěch následoval v roce 2006, kdy si zahrála ve filmu Šifra mistra Leonrda. Audrey zaznamenala velký úspěch a spolupráci jí nabídly firmy jako L'Oreal, Chanel nebo Montblanc.

Role Coco Chanel jí otevřela dveře do Hollywoodu

V roce 2009 natočila film Coco Chanel, za který získala opět nominaci na cenu BAFTA. „Jsem tmavovlasá a stejně drobná jako ona, takže ji jistě typově připomínám. Pro mě bylo ale podstatnější to, že jsem Chanel našla v sobě. Byla to inteligentní a hrdá žena. Navenek vypadala křehká, uvnitř to však byla nesmírně silná osobnost s odhodláním něco dokázat, a takové postavy jsou mi velmi blízké. Ráda hraji sama sebe," řekla ke své roli.

Režisérka Anne Fontain byla z Audrey naprosto unesená. „Audrey se opravdu podobá Chanel nejen svou porcelánově bílou pletí, vysokými lícními kostmi a pronikavýma očima. Obě jsou ztělesněním elegantní Pařížanky, přitom se paradoxně ani jedna v Paříži nenarodila, jsou ale ze stejné oblasti Francie, z Auvergne, stovky mil jižně od hlavního města," řekla o herečce.



Na rozkošnou herečka pěla režisérka jenom ódy. „Když Audrey mluví, připomíná mi popis Chanel od francouzské spisovatelky Coletteové z roku 1932, která napsala, že je jako malý černý býk s despotickým obočím, které lemuje oči barvy žuly. To samé odhodlání vidím v jejím obličeji," dodala.

Audrey si zamiloval také módní návrhář a ikona módního průmyslu Karl Lagerfeld. „Dovede naprosto přesně napodobit její upřený pohled i eleganci, s jakou Chanel pokuřovala ze své špičky," řekl o herečce. Coco Chanel ztvárnila zkrátka na jedničku. „S trochou fantazie jsem se vžila do příběhu statečné ženy, která dokázala uspět v nesnadném světě mužů, a to i šarmem a obratností, s jakou je vysvětluje užívala. Příběh Coco Chanel je fascinující. Byla někým, kdo začal říkat ne," nechala se slyšet herečka.

Zestárla, ale o půvab a charisma nepřišla

Jako jedna z mála, Audrey nemá žádný oficiální profil na sociálních sítích, a do svého soukromí nenechá nikoho nahlédnout. Je jednou z celebrit, o kterých se ví, co se týče soukromého života, skutečně málo. O jejím milostném životě se vedou jen dohady. V minulosti byla zasnoubená například s francouzským písničkářem Matthieuem Chedidem. Pokud v současné době partnera úpěnlivě netají, tak by měla být stále single.

I přesto, že působí jako něžná dívka, tak v roce 2020 se objevila v krimi komedii The Jesus Rolls, kde se ukázala v polonahých scénách. I přesto, že herečce bude za dva roky padesát let, tak svůj pověstný šarm, charisma ani krásu neztratila. Patří mezi jedny z nejoblíbenějších hereček, které si i přes velkou slávu, dokázaly zachovat pokoru.

Zdroje: Novinky.cz, Super.cz