Jako z Marvela: Ben McMahon (26) po úraze získal superschopnost. Vědci vědí proč

Ben McMahon (26) z australského Melbourne před čtyřmi lety málem přišel o život, když se během jízdy autem střetl s kamionem. Probudil se o týden později v nemocnici a hned začal s doktory živě komunikovat. K jeho zděšení mu však rozuměla jenom jedna zdravotní sestřička, která se do Austrálie přistěhovala z Číny.

Ošetřující lékař ihned telefonoval Benovým rodičům: "Váš syn se právě probudil z kómatu, ale mluví čínsky." Rodičům spadl ze srdce obrovský kámen. Ben byl naživu! Zároveň v nich ovšem vyvstaly obavy, že se budou muset začít učit cizí řeč, aby se s ním domluvili.

"Ani jsem si neuvědomil, jakou řečí mluvím. Prostě jsem ze sebe chrlil, co mi přišlo na mysl," vyprávěl Ben, který sice čínštinu studoval na střední škole, ale znal jen její základy a nikdy neuměl dát dohromady plynulou větu. "Po té nehodě mi v mozku něco přecvaklo a jely ze mě celé monology. Čínština mi najednou připadala přirozená, jako by to byla moje mateřština," uvedl Ben.

Mladíkovi trvalo celý týden, než začal rozlišovat mezi čínštinou a angličtinou. Uvědomil si, že na svou rodinu musí mluvit jiným jazykem, angličtina se mu však vracela do paměti jen postupně.

Ben od té doby navštívil řadu psychologů a neurologů, kteří se pokoušeli jeho případ vědecky vysvětlit. "Existuje teorie, že anglicky hovořící lidé mají centrum řeči uloženo v levé mozkové hemisféře, zatímco Číňané pro svůj jazyk používají hemisféry obě. A já jsem při autonehodě dostal ránu do levé strany hlavy, takže je možné, že se mozek rozhodl nechat levou hemisféru trochu odpočinout a začal místo ní používat naplno tu pravou," řekl Ben.

Mladý Australan od té doby létá do Číny pravidelně a považuje ji za svůj druhý domov. Je přesvědčen, že se mu nehoda nestala náhodou, a osud od něho žádá, aby v Číně splnil nějaké poslání. Jako metodu rychlého učení cizích jazyků ale kóma nedoporučuje. "Přecijen jsem málem umřel. Jsem šťastný a vděčný za to, že jsem se zase probudil," uzavřel Ben.