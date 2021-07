Matky Austrálie: Deportace anglických zlodějek se zvrtla v plavbu hříchu

Odsouzené dívky si rychle našly milence i ženichy - ilustrační snímek

V roce 1788 dorazily k australským břehům první britské lodě s trestanci, kteří měli ve vyhnanství založit nové kolonie a učit se spořádanému životu. Ženy mezi nimi tvořily výraznou menšinu, což zavánělo rizikem, že se muži začnou oddávat zakázaným hrátkám mezi sebou. Příští loď jim proto přivezla potenciální manželky.

Dobrovolně by se k plavbě do neznáma za ženichy pochybného charakteru žádná slušná Angličanka nehlásila, a tak se deportace do Austrálie stala alternativním trestem pro zlodějky a podvodnice, které by si jinak poseděly několik let v žaláři. Přesto je cesta na druhý konec světa děsila více než cokoli jiného. Hrozilo, že zůstanou navždy odtrženy od rodin a přátel, a navíc ještě nikdo nedokázal odhadnout, jak bude jejich nový život někde v divočině vypadat.

Shovívavý kapitán a nadšení námořníci

Kapitán lodi Lady Juliana, která se v červenci roku 1789 odrazila od anglických břehů se 226 odsouzenými ženami na palubě, se ukázal být citlivým a shovívavým mužem. Na rozdíl od mužských trestanců na jiných lodích jeho svěřenkyně nemusely být připoutány v podpalubí řetězy, ale mohly se pohybovat volně po palubě a laškovat s námořníky. Ti byli z jejich přítomnosti jako u vytržení, podobnou plavbu ještě nikdy nezažili. Snad každý z nich si našel mezi trestankyněmi milenku a nabídl jí nocleh v pohodlí své kajuty. Plavba se zvrhla v jeden velký mejdan a do Austrálie najednou nikdo nespěchal. (Zdroj: www.nzherald.co.nz)

Při zastávce v Rio de Janeiru kapitán s hrůzou zjistil, že jeho muži zcela vyčerpali zásoby alkoholu vezeného kolonizátorům. S lodí plnou žen a dívek naštěstí nebylo těžké vydělat peníze na nové plné sudy, zvlášť když mnohé zlodějky měly zkušenosti i s prostitucí. Lady Juliana se na několik týdnů změnila v plovoucí nevěstinec, do kterého proudily davy mužů z celého přístavu. Úspěch z Ria de Janeira se posléze opakoval také v Kapském Městě.

Manželky, matky i schopné podnikatelky

Když v červnu roku 1790 Lady Juliana s několikaměsíčním zpožděním konečně dorazila na místo určení, mnohé trestankyně vystoupily na břeh s obtěžkanými břichy, a některé už dokonce kojily čerstvě narozená miminka. Osadníci z nich kupodivu příliš velkou radost neměli, zklamalo je, že místo pořádných zásob jídla a pití jim britská vláda poslala ženské. Plán britských úředníků přesto vyšel na výbornou. Přistěhovalkyně nelenily a začaly osady proteplovat svým ženským kouzlem i temperamentem.

Která nedala přednost rodinnému životu a výchově vyššího počtu ratolestí, uplatnila se v byznyse. Jistá Ann Marsch například rozjela obchod s alkoholem a k tomu vybudovala lodní firmu. Stala se z ní zámožná a vážená žena, čehož by v rodné Anglii asi nikdy neměla šanci dosáhnout.

Ženám z Lady Juliany se dodnes připisuje velká role v rozvoji nové australské populace. Přezdívá se jim "zakládající matky Austrálie" a jejich kriminální minulost je už dávno zapomenuta a odpuštěna. Tolerantní kapitán však po zkušenosti s hříšnou plavbou napříště převážel jen neživé obchodní artikly. (Zdroj: ranker.com)