Automatická stříbrná labuť spatřila světlo světa v roce 1774. Měla ohromit královskou rodinu a její hosty. Dodnes je tento okouzlující pták působivým mechanickým zázrakem, který stále překvapuje návštěvníky muzea.

Jedním z nejslavnějších automatů v historii světa je dechberoucí labuť, která byla vystavena v Mechanickém muzeu Jamese Coxe. Je dílem londýnského klenotníka podnikatele z 18. století. Její ladný pohyb vytvořil geniální vynálezce John Joseph Merlin, který do detailu propracoval vnitřní pohyblivý mechanismus. Labuť se pohybuje jako živá.

„Pozoroval jsem Stříbrnou labuť, která měla v pohybu živoucí ladnost a v očích živoucí inteligenci. Pozoroval jsem ji, jak si pohodlně a bezstarostně plave, jako by se narodila v bažině, a ne v klenotnictví. Pozoroval jsem ji, jak chytá zpod vody stříbrnou rybu, zvedá hlavu a prochází obvyklými a složitými pohyby při jejím polykání…" napsal kdysi o Stříbrné labuti sám americký spisovatel Mark Twain.

Stříbrná labuť byla původně vyrobená pro britskou královskou rodinu, která si to ale nakonec rozmyslela. Masivní stříbrná labuť váží 30 kilogramů a má více než 700 součástí, nejsou započítány použité šrouby a upevňovací prvky. Obsahuje 99 stříbrných listů, 113 stříbrných kroužků na krku a 141 skleněných tyčinek. Honosné, hladké stříbrné tělo labutě ukrývá tři hodinové mechanismy, které ovládají hrací skříňku, skleněný bazén s plovoucími stříbrnými rybkami. Velkým zážitkem jsou realistické pohyby krku a hlavy majestátního ptáka. Při pohledu na Stříbrnou labuť v akci neuvěříte, že tento fascinující mechanický zázrak byl sestrojen před 250 lety!

V roce 1867 se konala v Paříži prestižní Mezinárodní výstava. Návštěvníci měli jasného favorita. Stříbrná labuť se tehdy stala naprostou senzací. Každý chtěl vidět toto unikátní dílo v hodnotě 4 600 000 korun. O pět let později ji známí sběratelé John a Josephine Bowesovi koupili za desetinu původní ceny. Životní úlovek přidali do svého muzea The Bowes Museum v Barnard Castle, zámku v Anglii. Vyhledávané muzeum má ve znaku právě labuť.

Tento neuvěřitelný automat je hvězdou Bowesova muzea dodnes. Začíná se na něm ale projevovat jeho stáří. Deník Guardian uvádí, že Stříbrná labuť nutně potřebuje zrestaurovat a v současné době je spíše sochou než automatem. „Funguje, ale když se pohybuje, musí být krk podepřen,“ řekla kurátorka Vicky Sturrsová a dodala, že muzeum je optimistické a věří, že se mu podaří získat finanční prostředky potřebné na opravu tohoto neuvěřitelného technického skvostu.

