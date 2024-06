Uchovat informace, myšlenky a teorie, inspirovat nebo dát životu řád. Existují desítky důvodů, proč lidé chtějí něco písemně zaznamenat. Jedním z klíčových je také touha zanechat po sobě stopu. Tento motor hnal i české autory, o nichž se učíme ve škole. Pamatujete si jejich díla?

„Na počátku bylo Slovo,” zmiňuje Bible. Tato věta by se dala označit také za popis vzniku písma a literatury. Lidé si totiž uvědomili, že pokud si něco zaznamenají, nemusí to držet v hlavě a pamatovat si to. Ať šlo o smlouvy nebo příběhy.

Vznik písemnictví je proto považován za jeden z nejzásadnějších momentů v naší evoluci. Někteří historici ho dokonce charakterizují jako „dovednost, která nás dělá plně lidskými.”

Není proto divu, že řada jedinců se touží stát spisovateli. Průzkum z roku 2015, jenž proběhl mezi 15 000 Brity, dokonce odhalil, že autory by se chtělo stát 60 % z nich. 32 % navíc uvedlo, že napsat román by byla poslední věc, kterou by chtěli před smrtí udělat.

„Představa být spisovatelem je totiž romantická. Sdílíme náš idiosynkratický svět, a pokud ho lidé čtou, cítíme se důležití,” upozorňuje povídkář S. W. Stribling. Dodává, že souhlasí s citátem Georgea Orwella: „Co dělá člověka autorem? Je to jednoduché, buď to sepíšeš, nebo skočíš z mostu.”

Česká literatura

Právě neznámá touha podělit se se svými myšlenkami se svým okolím stála také na počátku českého písemnictví.

„Už ve 12. století se začíná v latinských textech objevovat čeština,” píše historička Hana Bočková. „Zprvu v podobě překladů jednotlivých slov a vět, často v podobě žertovných poznámek. Později vznikají celistvější pasáže. Ve 14. století tak česky psaná forma obsazuje všechny významné žánry.”

S rozvojem vzdělanosti, knihtisku a dostupnosti psacích potřeb se spisovatelské řemeslo rozšiřovalo i mimo klášterní zdi. Autorem se už tehdy mohl stát každý, kdo měl čas a chuť.

Tento trend pokračuje až do současnosti. Avšak jen málokteré jméno se dostane do učebnic. Studenti se tak zatím učí především o časem prověřených velikánech. Dokážete jejich jména spojit s jejich tvorbou? Zkuste si náš kvíz.

KVÍZ: Odmaturovali byste? Bílá nemoc i Babička: Spojte českou knihu s autorem question Zahájit kvíz

