Fotografie z roku 1955 zachycuje osmnáctiletého mladíka s šibalským pohledem. Kdo by tehdy tušil, že se z něj stane jedna z největších hvězd Hollywoodu? Dáme vám pár nápověd. Poznáte z nich, o koho jde?

Jeho životní příběh by vydal na román. Vyrůstal v domnění, že jeho sestra je jeho matka a jeho matka je jeho babička. Pravdu se dozvěděl až jako dospělý. „V té době jsem už věděl, že chci být hercem,“ vzpomínal v rozhovoru pro Rolling Stone. „Pracoval jsem jako poslíček a snil o tom, že jednou budu stát před kamerou. Nikdy jsem neuznával autority jen proto, že byly autoritami, což mi občas komplikovalo život, ale zároveň mi to dávalo svobodu jít si za svým snem.“

Jeho rebelství mělo hluboké kořeny v komplikovaném dětství. Vyrůstal v Neptune City v New Jersey, v domácnosti své babičky Ethel May a své „sestry“ June. Tedy alespoň si to myslel. Ve skutečnosti byla June jeho biologickou matkou, což se dozvěděl až v roce 1974 ve svých 37 letech.

Rodinné tajemství jako z filmu

„Když mi to řekli, byl jsem v šoku,“ svěřil se v roce 1984 pro People Magazine. „Ale zpětně to dávalo smysl. June byla vždycky spíš kamarádka než sestra. Byla o sedmnáct let starší než já a měla ke mně zvláštní, ochranitelský vztah.“

Jeho matka June Frances otěhotněla v pouhých sedmnácti letech. V konzervativních čtyřicátých letech to byl skandál, a tak rodina vymyslela plán – June bude předstírat, že je jeho sestrou, a její matka Ethel May se stane jeho „matkou“. Tento rodinný podvod fungoval desetiletí.

První kroky v Hollywoodu

„Los Angeles bylo v té době město neomezených možností,“ přiznal v jednom z rozhovorů pro The Guardian. „Když mi bylo osmnáct, jako na té fotografii, věřil jsem, že můžu dokázat cokoliv. A měl jsem pravdu, i když ta cesta byla mnohem delší a klikatější, než jsem si tehdy myslel.“

V době pořízení fotky už měl za sebou první herecké zkušenosti z amatérského divadla a právě začínal svou hollywoodskou kariéru – od píky. Jak už jsme zmínili, pracoval jako poslíček ve studiu MGM a pozorně sledoval, jak funguje filmový průmysl zevnitř.

Z poslíčka hvězdou

„Když jsem odjížděl do Los Angeles, babička – tedy vlastně prababička – mi dala dvacet dolarů a řekla: Hlavně se tam neztrať, chlapče. Nemohl jsem jí slíbit, že se neztratím, ale slíbil jsem, že se vždycky najdu,“ vzpomínal s úsměvem v rozhovoru pro Vanity Fair.

Od práce poslíčka se záhy propracoval přes pozici v rekvizitárně až k prvním malým rolím. A jeho talent a nezaměnitelná osobnost si nakonec našly cestu na výsluní.

Známým se stal v roce 1969, kdy ztvárnil jednu z hlavních rolí ve filmu Bezstarostná jízda. Po tomto úspěchu sehrál svou první hlavní roli ve filmu Malé životní etudy režiséra Boba Rafelsona. Oscara získal v kategorii nejlepší herec v hlavní roli za filmy Přelet nad kukaččím hnízdem (1976) a Lepší už to nebude (1998) a v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli ve filmu Cena za něžnost (1984). Do češtiny jej nejčastěji dabuje Alois Švehlík, před ním to byl Boris Rösner. Už víte?

Kdo je mladík z fotky?

Ten osmnáctiletý mladík se sebevědomým pohledem a náznakem charakteristického úsměvu, který se díval do objektivu fotoaparátu v roce 1955, je Jack Nicholson – herec, který později získal tři Oscary a vytvořil některé z nejpamátnějších filmových postav všech dob. Od šíleného Jacka Torrance v Osvícení přes nezapomenutelného McMurphyho v Přeletu nad kukaččím hnízdem až po Jokera v Batmanovi.

