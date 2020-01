Záhada Awa Maru: 2000 lidí a poklad za pět miliard dolarů zmizel neznámo kam

,,Jdeme ke dnu!" zakřičel kapitán parníku Awa Maru, ale nebylo to nic platné. Už za několik vteřin se loď ocitla pod vodou, s ní 2 004 osob a také 40 tun zlata, 12 tun platiny a diamanty.

Rýže, nebo zlato?

Dne 28. března 1945 vyplul ze Singapuru japonský parník se zásobami jídla pro americké a britské zajatce. Protože byla loď zaměstnána Červeným křížem, mohla bezpečně proplout mezi spojeneckými loděmi, aniž by se stala terčem útoku. V to alespoň posádka i kapitán doufali.

Pod palbou se parník ocitl v noci 1. dubna. Awa Maru zasáhlo torpédo americké ponorky USS Queenfish, a loď šla okamžitě ke dnu. Z posádky čítající 2 004 osob přežil pouze jeden člověk. Do jeho výpovědi se mělo za to, že loď opravdu převážela jen rýži a další zásoby pro válečné zajatce, přeživší pak uvedl, že tento náklad byl vytažen a nahrazen cennostmi v hodnotě 5 miliard dolarů a důležitými strategickými materiály.

Ještě téhož dne, kdy se Japonsko vzdalo, požádalo císařství za potopení své lodě odškodné ve výši 52 milionů dolarů. Většina částky měla být za usmrcenou posádku, zbytek za náklad. O cennostech se Japonsko nezmínilo. Částka nebyla Spojenými státy nikdy vyplacena a případ se v roce 1949 uzavřel.

Masivní podmořská akce nic nenašla

Čínská lidová republika v roce 1977 lokalizovala přibližnou polohu vraku a o tři roky později zahájila rozsáhlou záchrannou misi, která měla za cíl najít ono pohádkové bohatství. Po pěti letech a útratě 100 milionů dolarů se operace setkala s naprostým fiaskem. Poklad se nenalezl, z podmořských hlubin vyzvedli pouze osobní předměty zahynulých a předali je Japonsku.

Po neúspěšné akci se Národní bezpečnostní agentura Spojených států amerických pokoušela vystopovat cestu pokladu, pakliže neležel na dně úžiny. Na základě tisíce zpráv mezi zeměmi vyhodnotila, že na Awa Maru žádný poklad nebyl, tedy ne v den potopení: Parník cennosti převážel z Japonska do Singapuru, nikoliv naopak, a ze Singapuru náklad převezli do Thajska. Awa Maru po vyložení hodnotného nákladu naložil do podpalubí cín a kaučuk a pokračoval zpět do Japonska.

I v tomto případě se milovníkům záhad naskytla příležitost pro nashromáždění nejrůznějších teorií. Jedna z nich například tvrdí, že po cíleném potopení parníku se Američané vrátili na místo činu a vyzvedli poklad. Další možností záhadologů je, že se lovci pokladů potápěli do Taiwanské úžiny a všechno vyzvedli. Je ovšem důležité zmínit, že odhadem šlo o 60 tun cenností.