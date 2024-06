Pořad České televize AZ-kvíz patří mezi nejoblíbenější tuzemské vědomostní soutěže. Jeho tvůrci se proto rozhodli nachystat speciální vydání, do něhož zařadili otázky z oblasti kultury a umění. Běžné soutěžící navíc nahradily celebrity. A to byla, podle fanoušků relace, chyba.

V souboji o ovládnutí tří stran trojúhelníku se letos střetli zpěvák a moderátor Leoš Mareš, R'n'b zpěvák a tanečník Ben Cristovao a bratři Marsell a Jan Bendigové. Právě ti veřejnost šokovali nejvíc.

V soutěži se jim moc nedařilo. Z „nelítostného bratrského souboje”, jak ho nazvala Česká televize, tak nezbylo zhola nic. Kluci totiž odpovědi spíše hádali.

„Nevím jestli se smát a nebo brečet. Jejich žalosti jsou žalostně žalostné,” napsala v komentáři pod YouTube videem jedna z uživatelek. Také jiní byli pobouřeni: „Všeobecný přehled obou borců 0,” napsal další.

Marsell například na otázku, jak se jmenuje známá znojemská umělkyně, která svými nahými performancemi vyvolává veřejné pobouření, odpověděl Britney Spears, ačkoli správná odpověď měla iniciály „KO“.

Divákům se nelíbilo ani oblečení bratrů a fakt, že Marsell měl po celou relaci oči skryté pod slunečními brýlemi. Vadilo jim také rozhazování rukama a neustálé „tlemení”.

Trapný AZ kvíz

Naopak pochválili Aleše Zbořila. „Respekt, že to vydržel. Já bych je vyhodil po pár minutách,” okomentoval jeden z fanoušků kvízu.

Nejvíce ale diváky překvapila moderátorova hláška „zatím vyhrává černej“, čímž myslel barvu polí, která nebyla zodpovězena, nebo byla zodpovězena chybně. Řada sledujících ji totiž považovala za rasistickou. To ale Jan Bendig odmítá. „Mě to pobavilo. Bylo to v dané situaci trefné,” řekl pro Extra.cz

Navíc vysvětlil, proč se jemu ani jeho bratrovi v soutěži nedařilo. „Když jste v tom legendárním studiu, slyšíte tu znělku a ze zákulisí vás pozoruje Leoš Mareš, tak chytnete trému ,i když nechcete,” hájil se.

Jeho fanoušci navíc upozornili, že dotazy nebyly až tak jednoduché. „Upřímně si přiznejme, že všechny odpovědi by znal málokdo,” napsal jeden. „O které z těch otázek jste se učili ve škole?” přizvukoval další. Jak byste speciální díl AZ kvízu zvládli vy? Otestujte se.

Nejtrapnější AZ kvíz historie: Zvládli byste otázky, které dostali bratři Bendigové question Zahájit kvíz

Zdroje: www.super.cz, www.medium.seznam.cz, www.idnes.cz, www.youtube.com, www.extra.cz