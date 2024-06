Pořad AZ-kvíz letos slaví dvacet sedm let. Jedná se tak o nejdéle vysílanou vědomostní soutěž na obrazovkách České televize. Za dobu své existence se stal fenoménem, na který denně čeká statisíce diváků. Patříte mezi jeho fanoušky? Zkuste si některé z jeho otázek i vy.

AZ-kvíz je označován jako „soutěž pro každého”. Otázky tvoří externí spolupracovníci, již většina z nich pracuje jako středoškolští a vysokoškolští učitelé.

„Snažíme se, aby se jednalo o dotazy z nejrůznějších oborů a oblastí zájmové činnosti. K jejich zodpovězení tak soutěžící nemusí být vybaveni vzděláním, speciálně zaměřeným na úzce vymezený obor. Díky tomu se mohou utkat např. lékař a student, kuchař a učitelka, horník a žena v domácnosti,” píše se na webu České televize.

Diváky kromě této „encyklopedičnosti“ baví také kombinace se strategickou hrou, v níž je nutné předvídat kroky dopředu. Soutěž je tak napínavá po celou dobu trvání, díky čemuž si získala stabilní fanouškovskou základnu.

Fenomén A-Z kvíz

AZ-kvíz se poprvé vysílal 2. ledna roku 1997. Navazoval na dřívější obdobnou soutěž s názvem Ypsilon, která byla určena pro studenty středních škol.

Od té doby jím prošlo více než 13 tisíc soutěžících, z nichž se řada opakovaně vrací. Znovu se přihlásit do konkurzu ale mohou nejdříve po uplynutí dvou let od odvysílání poslední epizody pořadu, v níž účinkovali.

Zajímavostí je čekací doba k zařazení do soutěže. Obvykle trvá tři roky. Pokud se produkce ozve, ještě není vyhráno. Každý zájemce musí projít vstupním pohovorem a testem. Následně ho čeká náročné natáčení.

„Na jedno kolo máme sedm minut, třicet vteřin. Někdy se ale stane, že jsou lidé moc rychlí nebo naopak pomalí. Je nutné dojet souboj do konce, aby se zjistilo, kdo vyhraje, a pak to musíme přetočit. Stává se tak, že si soutěžící zázračně vzpomene na něco, co nevěděl, nebo ho poprosíme, aby nějakou odpověď nevěděl, i když ví,” popisuje moderátor Aleš Zbořil.

V reálu se AZ-kvíz točí čtyři dny v měsíci. V jednom dni se musí stihnout pět dílů. „Jsme na nohou od osmi ráno do sedmnácti hodin a během té doby se pětkrát převlékám,” doplňuje moderátor. Zvládli byste tuto vědomostní soutěž i vy? Zkuste se otestovat v našem kvízu.

