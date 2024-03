Výklad z hvězd a počátky astrologie vznikaly v několika kulturách a na několika odlišných místech světa současně. Staří Aztékové nebyli výjimkou, četli osud národa i jednotlivých lidí z hvězdné oblohy. Rozeznávali 12 znamení zvěrokruhu, stejně jako my. Kam by podle svého horoskopu zařadili vás?

Aztékové patřili k jedné z nejvyspělejších civilizací světa. Moudrost astrologie zná lidstvo přes dva tisíce let, a její principy přetrvávají do dnes. Spojení přírody, vesmíru a matky země s naším datem narození ovlivňuje každodenně naše životy. Tento pradávný horoskop se vyvinul ze starověkého posvátného kalendáře tonalpohualli, což se překládá jako „počítající po dnech“.

Jak funguje Aztécký kalendář

Základem horoskopu je kalendář, který vychází z denních cyklů. Každý den v týdnu prezentuje jeden symbol, ten pak ovlivňuje naše chování. Náš západní horoskop začíná jarní rovnodenností a každý měsíc má své znamení. Aztécký kalendář je na rozdíl od něj proměnlivý a pohyblivý.

Opice

Data narození:1. Ledna / 13. ledna / 25. ledna / 11. února / 23. února / 7. března / 19. března / 31. března / 12. dubna / 24. dubna / 6. května / 18. května / 30. května / 11. června / 23. června / 5. července / 17. července / 27. července / 10. srpna / 22. srpna / 3. září / 15. září / 27. září / 9. října / 21. října / 2. listopadu / 14. listopadu / 26. listopadu / 8. prosince /20. prosince

Opice je oblíbená pro svou skromnost a osobní kouzlo. Zrozenci Opice jsou charismatičtí, přitažliví a spolehliví. Když se k něčemu odhodlají, dokážou to, protože jsou chytří a kreativní. Ve vztazích jsou věrní a oddaní. Opice mají skvělý smysl pro humor a nezkazí žádnou legraci.

Kopí

Data narození: 2. ledna / 14. ledna / 26. ledna / 12. února / 24. února/ 8. března / 20. března / 1. dubna / 13. dubna / 25. dubna / 7. května / 19. května / 31. května / 12. června / 24. června / 6. července / 18. července / 30. července / 11. srpna / 23. srpna / 4. září / 16. září / 28. září / 10. října / 22. října / 3. listopadu / 15. listopadu / 27. listopadu / 9. prosince / 21. prosince

Kopí je symbolem boje mezi dobrem a zlem, přičemž zastupuje dobro. Zrozenci tohoto hvězdného znamení mají silně vyvinutou intuici, která ví, co je pravda a co lež. Jsou to pozitivní společenští lidé, kteří umí skvěle pobavit své přátele. Stojí nohama pevně na zemi, ale někdy mají sklony se mstít.

Pes

Data narození: 3. ledna / 15. ledna / 27. ledna / 13. února / 25. února / 9. března / 21. března / 2. dubna / 14. dubna / 26. dubna / 8. května / 20. května / 1. června / 13. června / 25. června / 7. července / 19. července / 31. července/ 12. srpna / 24. srpna / 5. září / 17. září / 29. září/ 11. října / 23. října / 4. listopadu / 16. listopadu / 28. listopadu / 10. prosince / 22. prosince

Pes je přátelské, věrné a citlivé znamení. Tito jedinci jsou zároveň stateční a ochranářští. Díky své vnímavosti a ostražitosti to jsou ti nejlepší šéfové, kteří umí jít svému týmu příkladem. Psi touží po láskyplném vtahu, kterému by se mohli oddat. Potřebují jak smyslné intimní, tak hluboké emocionální propojení.

Krokodýl

Data narození: 4. ledna / 16. ledna / 18. ledna / 2. února / 10. března / 22. března/ 3. dubna / 15. dubna /27. dubna / 9. května / 21. května / 2. června / 14. června / 26. června / 8. července / 20. července / 1. srpna / 13. srpna / 25. srpna / 6. září / 18. září / 30. září / 12. října / 24. října / 5. listopadu / 29. listopadu / 11. prosince / 23. prosince

Toto hbité a nebezpečné zvíře prezentuje původ naší planety Země a její místo v rozsáhlém tajuplném vesmíru. Krokodýli uznávají klasický selský rozum. Jejich kroky jsou vždy logicky promyšlené a dotažené do detailu. Jsou to skvělí organizátoři, protože mají smysl pro pořádek a pravidla.

Dům

Data narození: 5. ledna / 17. ledna / 29. ledna / 3. února / 15. února / 27. února / 11. března / 23. března / 4. dubna / 16. dubna / 28. dubna / 10. května / 22. května / 3. června / 15. června / 27. června / 9. července / 21. července / 2. srpna / 14. srpna /26. srpna / 7. září / 19. září / 1.října / 13. října / 25. října / 6. listopadu / 18. listopadu / 30. listopadu / 12. prosince / 24. prosince

Tito zrozenci jsou rodinně založení, milují lidi a své přátele. K životu potřebují nutně společnost, protože nesnáší samotu. Jsou to rození ochránci, kteří jsou odhodlaní bránit své blízké. Přívětiví a empatičtí lidé narození ve znamení Domu se obvykle v aztécké tradici stávají šamany, kteří léčí tělo i ducha druhých.

Květina

Data narození: 6. ledna / 18. ledna / 30. ledna/ 4. února / 16. února / 28. února / 12. března / 24. března / 5. dubna / 17. dubna / 29. dubna / 11. května / 23. května / 4. června / 16. června / 28. června / 10. července / 22. července / 3. srpna / 15. srpna / 27. srpna / 20. září / 14. září / 2. října / 14. října / 26. října / 7.listopadu / 19. listopadu / 1. prosince / 13. prosince / 25. prosince

Lidé narození ve znamení Květin jsou kreativní a citliví jedinci. Stávají se z nich většinou umělci, protože dostali do vínku nepřehlédnutelný talent. Okolí je považuje za praštěné snílky, ale ve skutečnosti mají tito lidé více darů, než se na první pohled zdá. Jsou to vizionáři, kteří dokáží v životě velké věci.

Had

Data narození: 7. ledna / 19. ledna / 31. ledna / 5. února / 17. února / 1. března / 13. března / 25. března / 6. dubna/ 18. dubna / 30. dubna / 12. května / 24. května / 5. června / 17. června / 29. června / 11.července / 23. července / 4. srpna / 16. srpna / 28. srpna / 9. září / 21. září / 3. října / 15. října / 27. října / 8. listopadu / 20. listopadu / 2. prosince / 14. prosince / 26. prosince

Hadi milují pozornost druhých a obdiv, kvůli tomu nejsou spolehliví partneři. Tito lidé jsou odhodlaní a nikdy se nevzdávají. Jsou zároveň velmi pracovití, díky tomu se jim daří v podnikání a umí si vydělat pěkné peníze. Umí se o sebe vždy postarat a zabezpečit sebe i své blízké. Had je navíc loajální přítel.

Jelen

Data narození: 8. ledna / 20. ledna / 1. února / 18. února / 2. března / 14. března / 26. března / 7. dubna / 9. dubna / 19. dubna / 1. května / 13. května / 25. května / 6. června / 18. června / 30. června / 12. července / 24. července / 5. srpna / 17. srpna / 29. srpna / 10. září / 22. září / 4. října / 16. října / 28. října / 9.listopadu / 21. listopadu / 3. prosince / 15. prosince / 27. prosince

Majestátní a hrdí Jeleni jsou prostě úchvatní lidé. Jsou symbolem vznešenosti, krásy a prestiže. Tito lidé jsou nesmírně houževnatí, inteligentní a výkonní. Zároveň jsou to ale velice citliví a empatičtí jedinci, kteří se neváhají postavit za druhé, nebo dokonce obětovat. Mají srdce na pravém místě a pro své partnery jsou vždy oporou.

Jaguár

Data narození: 9. ledna / 21. ledna / 7. února / 19. února / 3. března / 15. března / 27.března / 8. dubna / 20. dubna / 2. května / 14. května / 26. května / 7. června / 19. června / 1. července / 13. července / 25. července / 6. srpna / 18. srpna / 30. srpna / 11. září / 23. září / 5. října / 17. října / 29. října / 10. listopadu / 22. listopadu / 4. prosince / 16. prosince / 28. prosince

Jaguár je silná a dravá šelma, proto se někdy projevuje agresivně. Je to přirozený vůdce, který vede své vojsko vstříc vítězství a slávě. Neriskuje a své plány a strategie si pečlivě promýšlí dopředu. Tento žárlivý jedinec vyžaduje kontrolu nejen ve vztazích, je tvrdý k sobě i svému okolí. Pokud si ho k sobě pustíte, bude vám radit.

Hůl

Data narození: 10. ledna / 22. ledna / 8. února / 20. února / 4. března / 16. března / 28. března / 9. dubna / 21. dubna / 3. května / 15. května / 27. května / 8. června / 20. června / 2. července / 14. července / 26. července / 7. srpna / 19. srpna / 31. srpna / 12. září / 24. září / 6. října / 18. října / 30. října / 11. listopadu / 23. listopadu / 5. prosince / 17. prosince / 29. prosince

Hůl je optimistické znamení zvěrokruhu, které symbolizuje radost, světlo a jednotu. Tito lidé jsou inteligentní, vyrovnaní a jde z nich autorita. Mají férovou povahu a jsou to právě oni, kdo se vydávají do sporů a konfliktů, aby uklidnili diplomaticky obě strany a přivedli je ke smíru.

Králík

Data narození: 11. ledna / 23. ledna / 9. února / 21. února / 5. března / 17. března / 29. března / 10. dubna / 22. dubna / 4. května / 16. května / 28. května / 9. června / 21. června / 15. července / 27. července / 8. srpna / 20. srpna / 1. září / 13. září / 25. září / 7. října / 19. října / 31. října / 12. listopadu / 24. listopadu / 6. prosince / 18. prosince / 30. prosince

Králík se rád baví a je to výborný společník, který

nepokazí žádnou legraci. Tito lidé vypadají lehkomyslně, ale nenechte se zmást, mají totiž věci vždy pod kontrolou. Za každých okolností se usmívají od ucha k uchu. Jejich přátelé a blízcí mají pocit, že své i jejich problémy mají tendenci zlehčovat.

Orel

Data narození: 12. ledna / 24. ledna / 10. února / 22. února / 6. března / 18. března / 11. dubna / 23. dubna / 5. května / 17. května / 29. května / 10. června / 22. června / 4. července / 16. července / 28. července / 9. srpna / 21. srpna / 2. září / 14. září / 26. září / 8. října / 20. října / 1. listopadu / 13. listopadu / 25. listopadu / 7. prosince / 19. prosince / 31. prosince

Majestátní Orel představuje moc, hodnoty a dravost. Tento vášnivý a sebevědomý zrozenec se díky své inteligenci dokáže vždy dostat z těch nejkomplikovanějších situací. Znají tajemství, jak hospodařit s vlastní silou a energií. Umí dávat a zároveň se dobíjet paprsky slunce, které ho provázejí při každém letu.

