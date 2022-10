Lidstvo se ocitlo na konci věku pátého Slunce. Aztécké proroctví zkázy je děsivé

Aztékové a jejich božstvo.

Foto: Profimedia.cz

Každodenní život Aztéků byl založen na různých mýtech. Jednou z nejrozšířenějších legend byl příběh o stvoření světa, jeho zániku a nekonečném cyklu zrození a smrti. Starodávná civilizace věřila, že nyní žijeme ve věku pátého Slunce, a tak jako všechna Slunce před ním, podlehne nevyhnutelnému konci.

Na počátku všeho byl Ometeotl. Byl mužem i ženou, světlem i tmou, ohněm i vodou, soudem a odpuštěním. Byl bohem duality. Jednoho dne porodil čtyři chlapce, různě zbarvená božstva jménem Tezcatlipoca.

Prvním byl červený Xipe Totec, bůh zlata, zemědělství a jara, spojený s východem. Druhým byl modrý Huitzilopochtli, bůh války a lovu, který byl zodpovědný za pohyb Slunce na obloze. Jeho světový směr byl Jih. Věřilo se, že bez jeho moci hvězda spadne z nebe. Třetím bohem byl bílý Quetzalcoatl, zástupce světla, milosrdenství a větru, spojený se západem. Posledním božstvem v panteonu byl Černý Tezcatlipoca. Byl bohem soudu, noci, lsti, magie a Země. Vládl severu.

Aztékové

Tyto bohy doprovázel navíc Tlaloc, král deště a hromu a jeho žena Chalchiuhtlicue, bohyně vody. Všichni chtěli být nejmocnější a nejdůležitější. Právě jejich konflikty vedly k vytvoření i zničení všech světů neboli Slunečních epoch.

„První Slunce trvalo 676 let. Ti, kdo zde žili, byli zkonzumováni jaguáry. Druhé Slunce vládlo 364 let. Konec nastal díky větru a z lidí se staly opice. Třetí Slunce trvalo 312 let. Zánik způsobil ohnivý déšť. Kdo přežil, přeměnil se na krocany. Slunce čtvrté éry vládlo 676 let. Na jeho konci přišla velká povodeň a z lidí se staly ryby. V pátém Slunci žijeme teď," říká legenda.

Aztékové tedy věřili, že jejich svět zanikne stejně, jako ty předchozí. Aby si však zajistili nový počátek a Slunce se nepřestalo na obloze pohybovat, byli odhodlání přinášet lidské oběti. Ty se rekrutovaly z válečných zajatců. „Pokud oběti přestanou, nebo by lidstvo nedokázalo jinak potěšit bohy, páté Slunce zčerná a svět bude zničen velkým zemětřesením."

Pátý věk Slunce

„Lidské oběti jsou podle aztéckého náboženství silně vázány na naši existenci. Tím se udrží posvátný řád daný bohy a zajistí pokračování běhu Slunce až do dalšího zničení světa," říká Marie Gaida z berlínského Etnologického muzea.

Zdroj: Youtube

„Cyklické chápání času bylo velmi důležité a pravděpodobně se v něm také odrážely katastrofické události z dávné mexické prehistorie, jako například soptění vulkánu Popocatépetl. Tyto pohromy stály život mnoha lidí. Naše Země však existovala dál," vysvětluje vědkyně.

Zdroj:

www.scienceworld.cz, www.novinky.cz, www.ancientpages.com, www.is.muni.cz