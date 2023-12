Narodil se 7. listopadu 1903 v ruském Gelendžiku jako syn inženýra. Jeho matka Elizavet byla dcerou vlastníka zlatých dolů a byla velice bohatá. Georgije Milljara však proslavila víc než co jiného role Baby Jagy v ruské pohádce Mrazík.

Bohatý a vznešený

V mládí přišel o otce, který zemřel krátce po jeho narození. Jeho původním příjmením bylo "de Millieu". Po Velké říjnové revoluci si ho však Georgij i jeho matka změnili na Milljar, které znělo více rusky. Ačkoliv byla Milljarova matka velmi bohatá, po politickém převratu stát rodině majetek sebral a oni museli začít žít skromně.

Georgij vystudoval střední školu v Gelendžiku. Po jejím absolvování nastoupil do divadla, kde pracoval jako kulisák a poskok. Jeho snem však bylo stát se hercem. Tajně se učil texty herců, které ovládal nazpaměť.

Georgij se poprvé objevil na scéně v roli Popelky. Její představitelka tehdy onemocněla a hrozilo zrušení celého představení. Georgij se však nabídl, že ji zastoupí a všechny v divadle ujistil, že celý text skutečně umí. Právě tehdy si vedení divadla všimlo jeho nebývalého telentu.

V roce 1924 se Georgij rozhodl přestěhovat do Moskvy. Krátce na to nastoupil do nově otevřeného Divadla revoluce. Současně s tím začal docházet do herecké školy. Tam mu to ale vůbec nešlo. Dokonce se proslýchalo, že Georgij několikrát jen o vlásek unikl vyloučení.

Na filmovém plátně se Georgij objevil až o dlouhých 14 let později, když v roce 1938 ztvárnil roli cara ve filmu O plačtivé princezně. Po skončení natáčení se Georgij rozhodl navždy opustit prkna, která znamejí svět.

Baba Jaga

Podepsal dlouhodobou smlouvu se studiem Mosfilm, které se postaralo o jeho raketový vzestup. Během té doby se při své práci mnohokrát setkal s režisérem Alexandrem Rouem. Skutečným zlomem v jeho kariéře byl ale až rok 1964.

Pamatujete si, jak Baba Jaga přiletí mezi loupežníky?

Právě v tomto roce dostal Georgij svou životní nabídku zahrát si v klasické ruské pohádce Mrazík, ve které ztvárnil postavu zlé a záškodnické Baby Jagy. Pozoruhodné na tom je, že celý kostým si pro tuto roli navrhoval sám.

Pohádka Mrazík se natáčela na poloostrově Kola, který leží u Murmansku. Během natáčení tekl alkohol proudem, herci nakonec museli být odříznuti od jeho zásob. Během natáčení pohádky se Georgijovi podařilo něco nevídaného.

Jednoho dne prasklo potrubí ve sklepě domu, kde byly uložené kotouče s natočenými filmovým záběry. Celý štáb začal propadat panice, že veškerá práce vyšla vniveč. Když v tom vyšel Georgij bosý a třesoucí se zimou ze sklepa a v ruce držel role filmu. Tímto činem Mrazíka zachránil.

Georgij byl jednou ženatý. Se svou ženou Marijou se oženil v roce 1968. Jemu bylo 65 a novopečené manželce rovných 60 let. Jejich svatební hostina se konala během natáčení pohádky, z tohoto důvodu museli být Greorgij a všichni jeho kolegové převlečeni v kostýmech.

Ačkoliv byl celoživotně podezřívaný z homosexuality, sám to nikdy nepřiznal. Úspěšným a obsazovaným hercem zůstal i na sklonku svého života. Byl mužem plným energie. Zemřel 4. června roku 1993 v Moskvě přirozenou smrtí.

