Životní příběh Valerie Kaplanové je příběhem talentu a oddanosti svému řemeslu. Herečka známá z Troškovy trilogie Slunce, seno a také jako bába Tutovka byla v mládí neskutečně krásná.

Herečka plná talentu

Valerie Kaplanová se narodila 12. září 1917 v Hlinsku a její cesta do světa herectví začala již v útlém věku. V pouhých jedenácti letech se díky otcově profesi prodavače obuvi ocitla ve Vídni. Právě otcovo povzbuzování ji přivedlo k absolvování rodinné školy.

Kaplanová začala pracovat jako sekretářka. Přesto tajně snila o povolání herečky. Jeviště bylo její skutečnou vášní. Divadelní debut Kaplanové se uskutečnil v roce 1930 v inscenaci Fenomén našich dějin ve Vinohradském divadle.

Herectví jako profesi se však plně věnovala až po druhé světové válce. Byla součástí oblastních divadel po celém Československu, od Liberce po Karlovy Vary. S každým představením zanechala v publiku nesmazatelnou stopu.

Vrcholem její kariéry bylo působení ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde zůstala až do své smrti. Kaplanovou od ostatních hereček odlišovala její jedinečná fyziognomie. Byla hubená. Její kostnatá postava a obličej plný vrásek dodávaly jejím postavám hloubku.

Nenechte se však mýlit. Kaplanová bývala zamlada skutečnou kráskou. Měla hebkou pleť, výrazné oči, poměrně přísný výraz a nepřítomný pohled. Kvůli předčasně zestárlé tváři ji ale později často obsazovali do rolí matek a babiček.

To se však nikdy neprojevilo na jejích výkonech. Kaplanová byla znamenitou herečkou plnou talentu. Její výkony byly fascinující, diváky uchvacovala svým drásavým, vysokým hlasem a nenapodobitelným projevem.

Na filmové plátno

„Teď už jsem babi nehezká a scvrklá, mně to v civilu nevadí, a pro film to je dobře, jak mně posledně řekl při natáčení pan produkční: Budete hrát indiánskou babičku, a víte proč? My jsme totiž v Praze žádnou jinou tak vrásčitou herečku nesehnali.“

Její talent přesáhl jeviště, když se pustila do natáčení filmů. Všestrannost Kaplanové se projevila od jejích raných účinkování v krátkých filmech až po nezapomenutelné role v českých klasikách, jako jsou Honza málem králem či Troškova trilogie Slunce, seno.

Díky svému jedinečnému vzhledu se Kaplanová stala vyhledávanou herečkou také pro zahraniční produkce natáčené v Československu a později v České republice.

Kromě účinkování na filmovém plátně Kaplanová upevňovala svůj odkaz působením v rozhlase a televizi. Ať už v dramatech, seriálech nebo soutěžích jako bába Tutovka, nepřestávala diváky uchvacovat svým hereckým umem.

Během své slavné kariéry si Kaplanová vysloužila řadu ocenění, včetně ceny Senior Prix a medaile města Pardubic, které jsou uznáním jejího neocenitelného přínosu hereckému umění. Valerie Kaplanová zemřela 12. května 1999 v Pardubicích ve věku dvaaosmdesáti let a zanechala po sobě nemalý odkaz v podobě nezapomenutelných rolí.

