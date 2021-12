Předpověď Baby Vangy pro 2022: Přijde tsunami a lidstvo najde lék na rakovinu

Baba Vanga byla a je jednou z nejuznávanějších jasnovidek.

Foto: Autor: FOXARTBOX / Shutterstock

Baba Vanga patří k dalším uznávaným věštkyním, protože její předpovědi se naplňují. Tato vědma začala předpovídat až po ztrátě zraku, která ji postihla, a o jejím spojení s něčím nadpřirozeným se vedou dlouhé spory. Faktem je, že její předpovědi vycházejí. Ani ona, stejně jako Nostradamus, „nevidí“ rok 2022 jako rok naplněný štěstím.

Balkánská jasnovidka Baba Vanga je známá nejen v Rusku a východní Evropě, ale díky svému umu i po světě. Jako její nejpřesnější, a přitom velmi děsivá, předpověď se ukázaly teroristické útoky z 11. září, ale i Obamovy volby nebo hlasování o brexitu. Všechny tyto události předpověděla vědma velice přesně.

Jaký bude podle ní rok 2022? Stejně jako Nostradamus, i Baba Vanga hovoří v souvislosti s přicházejícím rokem o přírodních katastrofách, ale zmiňuje i něco pozitivního: V její předpovědi bychom měli v příštím roce nalézt konečně lék na rakovinu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Šest proroctví Baby Vangy

Rok 2022 by měl být podle Baby Vangy zlomový a měl by v mnoha věcech změnit běh lidstva tak, jak jej dnes známe. Bohužel i zde hovoříme spíše o přírodních katastrofách a dalších virech, které by se měly objevit kromě Covid-19.

Baba Vanga patří k dalším uznávaným věštkyním, protože její předpovědi se naplňují.Zdroj: Autor: Nataliya Nazarova / Shutterstock

Smrtící virus

Podle Baby Vangy se na Sibiří příští rok objeví další smrtící virus. Objeví jej tým vědců, a to jen díky globálnímu oteplování. Baba Vanga totiž hovoří o tom, že virus byl až dosud zmrazený, ale vlivem globálního oteplování se uvolní. Jeho rozšíření by mělo být opět mimo kontrolu lidstva, takže se můžeme těšit na další neznámou epidemii či pandemii.

Kromě viru by na naši Zemi mohli zavítat i návštěvníci z vesmíru, ale ne v míru. Podle Baby Vangy bude na Zemi vyslán asteroid Oumuamua. Za ním bude stát mimozemská civilizace, která se bude snažit zmapovat další možný život ve vesmíru. Tam, kde bude život objeven, budou vyslány výzkumné mimozemské týmy, aby odebraly vzorky v podobě zajatců – v našem případě tedy lidí.

Lidstvo nebude mít vodu

Dalším proroctvím je i nedostatek pitné vody a mnohé přírodní katastrofy. S nedostatkem pitné vody se budou potýkat velká města a na vině bude hlavně populační boom a znečistěné řeky. Lidé se budou potýkat obecně s dehydratací a společnost se bude muset pokusit najít nové zdroje pitné vody.

Kromě toho nás budou zužovat zemětřesení, tsunami a jiné přírodní katastrofy, na něž byl i letošní rok velmi bohatý. Stejně jako v roce 2004 i v roce 2022 dojde k tsunami a ničivá vlna

zaplaví mnohé země a mnoho lidé přijde o život. Zejména asijské země a Austrálii by pak měly také zasáhnout ničivé povodně.

Co nám však rok 2022 opravdu přinese, si budeme muset ještě pár týdnů počkat.

Zdroje: www.msn.com, www.google.com