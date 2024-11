Externí autor 14. 11. 2024 clock 3 minuty

Legendární věštkyně a bylinkářka Baba Vanga měla velmi specifický vztah k astrologii. Věřila, že některá znamení zvěrokruhu jsou obdařena výjimečnými schopnostmi a jejich nositelé mají v životě zvláštní štěstí. Jedno znamení si oblíbila zcela výjimečně. Nejste to náhodou vy?

Bulharská jasnovidka, která předpověděla mnoho světových událostí, včetně teroristických útoků 11. září 2001, se během svého života intenzivně zajímala o astrologii. Byla přesvědčena, že čtyři znamení zvěrokruhu mají mimořádný dar a jejich nositelé jsou předurčeni k výjimečnému osudu.

Beran: Znamení, kterému štěstí přeje za všech okolností

Pokud máte ve svém okolí někoho narozeného ve znamení Berana, možná jste si všimli, že mu štěstí přeje téměř ve všem, do čeho se pustí. Podle Baby Vangy to není náhoda – Berani jsou podle ní obdařeni zvláštní mocí manifestace svých přání.

„Cokoliv si Beran upřímně přeje, to se mu splní – pokud je to v mezích možností,“ tvrdila jasnovidka. Zdůrazňovala však, že s touto mocí přichází i zodpovědnost. Berani by podle ní měli své schopnosti využívat především pro dobro ostatních. „Čím více se Beran angažuje ve prospěch druhých, tím silnější je jeho dar,“ říkávala.

Panna: Znamení, které si získalo její srdce

Ze všech znamení zvěrokruhu měla Baba Vanga nejblíže k Pannám. Považovala je za téměř dokonalé bytosti s mimořádným darem empatie. Podle jejího přesvědčení se v tomto znamení rodí lidé s jedinečným nadáním a schopnostmi.

„Mít Pannu jako přítele je dar z nebes,“ říkávala často. Byla přesvědčena, že jejich perfekcionismus není vadou, ale předností. „Panny dokáží dovést k dokonalosti vše, čeho se dotknou,“ tvrdila. Jejich empatické schopnosti považovala za nástroj, kterým mohou měnit životy druhých k lepšímu.

Střelec: Strážný anděl zvěrokruhu

Také Střelci mají podle Baby Vangy mezi znameními výjimečné postavení. Popisovala je jako skutečné strážné anděly pro své blízké. Jejich dar spočívá v léčivé síle slov a schopnosti poskytovat moudré rady.

Mnoho Střelců má podle věštkyně také dar interpretovat sny a někteří dokonce dokáží nahlížet do budoucnosti. „Čtou v lidech jako v otevřené knize, a tento dar mají už od dětství,“ tvrdila s tím, že je považovala je za přirozené terapeuty a rádce.

Vodnář: Vizionář s prorockou mocí

Poslední znamení, kterému Baba Vanga přisuzovala mimořádné schopnosti, je Vodnář. Podle ní jsou Vodnáři skutečně „napřed před svou dobou,“ jak se o nich často říká. Jejich intuice je mimořádně vyvinutá a jejich předtuchy se s překvapivou přesností vyplňují.

„Vodnáři mají dar vidět za horizont současnosti,“ říkávala jasnovidka. Jejich prorocké sny a vize považovala za skutečné náhledy do budoucnosti. Není proto překvapivé, že mnoho Vodnářů vyniká v oblasti sci-fi literatury nebo vývoji videoher – jejich představivost totiž dokáže překročit hranice současného světa způsobem, který je pro ostatní těžko pochopitelný.

Její odkaz žije dál

Přestože Baba Vanga zemřela v roce 1996, její pozorování a předpovědi dodnes fascinují lidi po celém světě. Její pohled na astrologii byl jedinečný – nevnímala znamení zvěrokruhu jen jako nástroj pro předpovídání charakterových vlastností, ale jako skutečný zdroj mimořádných schopností.

Pro ty, kteří se narodili v některém z těchto čtyř znamení, může být zajímavé zamyslet se nad tím, jak se předpovědi Baby Vangy projevují v jejich životě. Možná objeví schopnosti, o kterých ani netušili, že je mají.

Zdroj: www.zagreb.info