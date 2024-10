Baba Vanga: Konflikt v Evropě v roce 2025 může znamenat konec lidstva, jak ho známe

10. 10. 2024

Svět, jak ho známe, se může ocitnout na pokraji zániku. A to už příští rok. Aspoň to tvrdí proroctví slavné bulharské věštkyně Baby Vangy. Její předpovědi, které se táhnou až do vzdálené budoucnosti, naznačují sérii katastrofických událostí, jež by mohly vést k nevyhnutelnému pádu lidstva.

