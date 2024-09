Byla slepá, viděla však mnohem více než obyčejní lidé. Měla totiž nejen dar jasnovidectví, ale také vnímala duše zemřelých. To byla bulharská věštkyně Baba Vanga, která i po osmadvaceti letech po své smrti patří mezi nejuznávanější proroky historie.

Vangelija Pandeva Dimitrova-Gušterova, často označovaná jako „Nostradamus z Balkánu,” údajně předpověděla události jako černobylskou katastrofu, smrt princezny Diany, rozpad Sovětského svazu nebo brexit.

Už během svého života si získala značnou popularitu a její skromný domov pravidelně navštěvovali významní politici a světoví lídři, včetně generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva.

Vyhledávali ji však také příbuzní vojáků z 2. světové války s nadějí zjistit, zda jsou jejich milovaní ještě naživu, nebo alespoň najít poslední místo jejich odpočinku.

Baba Vanga měla totiž nejen jasnovidecké schopnosti, ale dokázala prý komunikovat se světem mrtvých. Možná proto, že sama měla se smrtí zkušenosti již od raného dětství.

Narodila se jako nedonošená a trpěla řadou zdravotních komplikací. Během 1. světové války zemřela její matka. Když jí bylo dvanáct let, mělo ji do vzduchu vynést tornádo a odhodit do nedalekého pole. V tu dobu údajně nabyla své schopnosti.

Baba Vanga a smrt

„Nepředpovídám budoucnost. Jsem spíše prostředníkem mezi vyšší říší a pozemským světem,” tvrdila. Smrt proto nepovažovala za nic tragického a pozůstalé utěšovala, že zemřelí jim stále zůstávají na blízku, dohlížejí na ně a občas lehce zasáhnou do jejich osudů.

„Mrtví žijí mezi námi. Dokonce s námi komunikují prostřednictvím intuice, snů a pocitů,” popisovala. Mezi ně patří například fyzický chlad, náhlé teplo či prchlavá vůně dávno zesnulého člověka.

Zdroj: Youtube

„To není šálení mysli, to jsou doteky těch, kteří odešli,” říkávala podle knihy Proroctví jasnovidky Vangy od Ženi Kostadinové. Baba Vanga byla proto přesvědčena, že smrt je jen začátkem nové cesty a otevírá dveře k novým možnostem.

Její slova potvrzovali ti, již se s ní setkali. Uváděli, že byla schopná přesně popsat jejich zesnulé příbuzné, přičemž sdílela zprávy, které měly údajně pocházet přímo od nich.

Duchové mezi námi

Věštkyně zároveň naznačila, jak duchové vypadají. Mají prý třicet tři let jako Kristus, jsou průzrační, bezbarví a vyzařují světlo. Stále se však chovají jako normální lidé – sedí, chodí a vyjadřují emoce, jako smích nebo pláč.Také disponují všemi smysly.

Vanga navíc věřila v reinkarnaci a tvrdila, že duše se po smrti může vrátit zpět do fyzického světa v novém těle, aby vyřešila záležitosti z předchozích životů a naučila se něco nového.

Ne každý se ale převtělí. Na Zem se vrací pouze ti, kteří dělali prospěšné věci a dosáhli již určitého duchovního vývoje. Ostatní prý zůstávají uvězněni ve stavu, kde nemají možnost dalšího růstu.

Zdroje: www.svetzeny.cz, www.zivotvcesku.cz, www.zivotvcesku.cz, www.en.wikipedia.org