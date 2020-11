Konec Evropy a válka s islámskými radikály: Baba Vanga popsala rok 2021 tragicky

Velké nepokoje v Evropě, záhadná nemoc Donalda Trumpa a invaze muslimských radikálů. Nejen to předpověděla na rok 2021 zesnulá vědma Baba Vanga. Svět se prý doslova změní a zvláště Evropu čekají velmi těžké časy.

Na světě snad není známější vědmy než je již zesnulá bulharská vědma Baba Vanga. Ta už v minulosti předpověděla takové katastrofy jako teroristické útoky 11. září 2001 či havárii v Černobylu. Slepá vědma se svými predikcemi spoustu lidí děsí, jiní je naopak považují za nesmysly. Faktem však zůstává, že dle odhadů se až na 85 % jejích předpovědí vyplnilo. A na rok 2021 Baba Vanga podle webu Yearly-Horoscope.org předpověděla hned několik katastrof. Vyplní se, nebo se známá věštkyně mýlila?

Slepá bulharská vědma těsně před svou smrtí předpověděla, že rok 2021 přinese Evropě invazi muslimských extrémistů, kteří proti Evropanům použijí chemické zbraně. Během následující doby prý Evropa dojde svému konci. Jedná se pouze o výplod její fantazie, nebo snad stále častěji opakující se trestné činy muslimských radikálů vůči Evropanům dávají najevo blížící se hrozbu?

Stejně tak Baba Vanga pro rok 2021 předpověděla obrovskou ekonomickou krizi v Evropě. Ta by mohla být důsledkem právě probíhající koronavirové situace. Její predikce se však zdaleka netýkají jen Evropy. Baba Vanga před smrtí promluvila také o vesmíru a Donaldu Trumpovi.

Podle věštby slepé bulharské vědmy onemocní americký prezident záhadnou nemocí, v důsledku které ztratí sluch a utrpí mozkovou příhodu. Spousta jedinců se domnívá, že Baba Vanga mluvila o současném prezidentovi Donaldu Trumpovi. Pokud by však právě probíhající volby amerického prezidenta vyhrál Biden, mohla mít vědma na mysli právě jeho?

Lidstvo údajně také čekají krušné časy a planetu potká hned několik katastrof. Vanga dokonce mluvila o znovuzrození Sovětského svazu. Jaké země by však měly být jeho součástí, není jasné. Slepá vědma však predikovala i několik pozitivních věcí…

Jednou z nich je například poražení rakoviny. „Na začátku 21. století se lidstvo nadobro zbaví rakoviny. Ten den přijde, když bude rakovina svázána železnými řetězy,” řekla prý podle webu Yearly-Horoscope.org Baba Wanga.

Pro vzdálenější budoucnost mluvila zesnulá bulharka také o tom, že bude konečně objeven život v kosmu a lidem bude jasnější vznik života na planetě Zemi. Během následujících 200 let lidé přijdou do kontaktu se svými spirituálními příbuznými z jiných světů.

Kromě předpovědí Baba Vanga také dávala lidem rady, jak si zpříjemnit život a předejít neštěstí. Pokud například někdo nechce, aby do jeho domu vstupovaly zlé a nepříjemné osoby, měl by nad dveře pověsit dvě překřížené bezové větve.

Zároveň by se na stole nikdy neměly nechávat nedojedené kousky chleba, aby se doma udrželo štěstí. Chléb by se nikdy neměl vyhazovat a zbytky by měla být nakrmena například zvířata.

Při koupi nové peněženky by se do ní podle Vangy měl dát kousek drahého zlata, aby peněženka lákala peníze. V peněženkách je také potřeba uchovávat pár lístků máty a špetku skořice, také kvůli dostatečným financím.

Pokud doma jedinec má rozbité zrcadlo, je třeba jej postříkat trochou vody a následně zakopat do země. Jedině tak lze předejít neštěstí. Stejně tak by se nikdy nemělo jíst či pít z poškozeného nádobí. Takové jednání totiž přináší ztrátu úspěchu a pohody. Zničené nádobí značí smůlu. Je proto lepší i jen trochu ťuklé nádobí vyhodit.