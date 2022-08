Předpověď baby Vangy na nejbližší dobu: Příští rok se zredukuje množství lidí

Jaký bude rok 2023 podle Baby Vangy?

Další rok velkých změn se již neúprosně blíží ke konci, proto se pojďme podívat na prorocké předpovědi Baby Vangy pro rok 2023. Co můžeme očekávat a co nám tato známa jasnovidka prorokuje? Její předpovědi jsou opět děsivé.

Mnohé předpovědi Baby Vangy pro rok 2022 se vyplnily, proto bychom měli na její proroctví pro rok příští s trojkou na konci brát zřetel. V příštím roce nám Vanga předpovídá těchto pět hlavních mezníků:

Výbuch jaderné elektrárny.

Největší sluneční bouři, "sluneční tsunami", jaké svět ještě neviděl.

Další výzkum a testování biologických zbraní na lidech.

Planeta Země by měla přejít do páté dimenze a na Zemi zaútočí mimozemšťané.

Lidská reprodukce se stane umělým procesem, prováděným pouze v laboratořích za pomoci umělé dělohy.

Zejména poslední dvě proroctví vypadají velmi špatně, nemyslíte? Podívejte se na video zde:

Kontrola správnosti předpovědí v roce letošním

Baba Vanga se v mnohém, co předpovídala pro letošní rok, strefila. Smrtící virus se znovu objevil, stejně jako hladomor a krize s pitnou vodou (krizi s plynem a ropou Vanga nepředpověděla). Dále hovořila o alternativním zapojení Země a o ekonomické krizi. Na mnoha proroctvích se shodla s váženým kolegou Nostradamem.

V současné chvíli nás zajímá, že Vanga hovořila i o tom, kdo vyhraje rusko-ukrajinskou válku. Podle jejího jasnozřivého zraku „Nikdo nebude schopen zastavit Rusko".

A co nás čeká ve 2023?

Věštkyně také tvrdila, že pandemie bude stále mezi námi a vyžádá si další miliony životů. V roce 2023 se podle Vangy prudce sníží počet obyvatel planety.

Kromě toho nás čeká spousta přírodních katastrof a živelných pohrom. Již letos se podle jejích slov na Sibiři objevil nový zmrzlý virus, který svět pohltí v příštím roce. Virus se uvolní v důsledku klimatických změn.

A dojde ke sluneční bouři, největší v dějinách lidstva, která vážně zasáhne "magnetický štít planety" a zničí komunikační satelity s ničivými účinky na lidi.

V roce 2023 prý také lékaři provedou řadu pokusů na lidech, které povedou ke smrti statisíců. Lidem budou aplikovány viry, které způsobí nemoci jako cholera a dýmějový mor.

Baba Vanga tvrdí, že na Zemi dopadne asteroid. Po tři dny a tři noci se nebude používat elektřina, bude úplná tma, nebude vidět Měsíc ani hvězdy a po těchto událostech se ze všech lidí na Zemi zachrání jen deset tisíc.

Vše je korunováno nečekanou poruchou elektrárny, která způsobí mohutný výbuch, takže se nad některými částmi Asie, zejména nad Čínou, budou vznášet toxická mračna. Ta způsobí obří nárůst zdravotních problémů po celém světě.

Od roku 2023 se budou podle Vangy lidé rodit uměle, pouze v laboratořích. Navíc o tom, jací lidé se budou rodit, budou rozhodovat pouze vedoucí představitelé. Půjde o plně řízený proces a přirozené porody budou zakázány.

Navíc by se měla změnit oběžná dráha Země. Sice nevíme, co se pod tímto proroctvím skrývá, ale možná se to brzy dozvíme.

Vanga a její schopnosti

Baba Vanga, vlastním jménem Vangelia Gushterová, byla bulharskou vědmou, která je známá přesností jejích proroctví. Žila normální život, dokud ji ve dvanácti letech nezasáhla mohutná bouře, která ji vymrštila do vzduchu a ona ztratila schopnost vidět očima. Zato viděla do budoucnosti, což odhalili rodiče, kteří ji až po několika dnech našli. Baba Vanga se později nechala slyšet, že ve dnech, kdy byla pohřešovaná, měla první vidění. Její zrak tak nahradila jasnovidecká schopnost předvídat budoucnost. Zemřela v roce 1996 ve věku 85 let a do té doby předpověděla dění až do roku 5079, kdy podle ní nastane konec světa. Její proroctví však nebyla nikdy skutečně zapsána, proto má spoustu kritiků.

