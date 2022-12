Mnohé předpovědi Baby Vangy mohou být interpretovány jako události, jež se po čase skutečně staly. I díky počtu naplněných předpovědí je tato věštkyně považována za jednu z nejslavnějších. Co nám předpověděla pro rok, do něhož za pár týdnů vstoupíme, a co je spíše nepravděpodobné?

Baba Vanga, vlastním jménem Vangelia Gušterová, v minulosti předpověděla třeba černobylskou katastrofu, rozpad Sovětského svazu, útok na „dvojčata“ 11. září i tragickou smrt princezny Diany. Její vize jsou prý z 85 procent správné. Když vědma v roce 1996 zemřela, zanechala po sobě předpovědi, které platí až do roku 5079, kdy podle ní nastane konec světa.

Populární bulharská mystička a bylinkářka vyslovila i pro rok 2023 několik mrazivých proroctví, od jaderného výbuchu v Asii, přes sluneční bouře až po biologickou válku. Pokud se tato proroctví vyplní, pak otřesou světem. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Země a Slunce v roce 2023

Mezi to nejděsivější, ale těžko představitelné proroctví této vědmy patří změna oběžné dráhy Země.

Naše planeta zůstává ve vesmíru v rovnováze, přičemž i sebemenší posun může masivně změnit klima. Pokud se tato předpověď na rok 2023 vyplní, mohlo by to mít ničivé následky. Kdyby se Země ještě více přiblížila ke Slunci, čelili bychom zvýšenému záření a masivnímu nárůstu teplot. A naopak: Kdyby se modrá planeta od Slunce vzdálila, svět by se mohl ponořit do doby ledové a prodloužit dobu tmy.

Podle Baby Vangy dojde v roce 2023 také ke sluneční bouři nebo slunečnímu tsunami, které vážně poškodí magnetický štít planety. Silnější bouře by mohly mít za následek poškození techniky, a dokonce by mohly vést k hromadným výpadkům elektřiny a komunikace. Takové události jsou často popisovány jako "doba temna". Sluneční bouře dosud nevídaného rozsahu by mohla dle svědectví slepé věštkyně mít dopad jako miliardy jaderných bomb. Sluneční bouře jsou výrony energie ze Slunce, které vysílají směrem k Zemi elektrické náboje, magnetická pole a záření.

Biologické zbraně

Jak Baba Vanga prorokuje, velké země útočí na malé země biologickými zbraněmi. Možná je začátkem už rusko-ukrajinská válka, která se stala reálnou hrozbou pro celý svět. Ruský prezident Vladimir Putin už několikrát pohrozil použitím jaderných zbraní. Baba Vanga údajně prorokovala i to, že "velká země" bude provádět výzkum biologických zbraní na lidech, v jejichž důsledku mohou zemřít statisíce lidí. Úmluva OSN o zákazu biologických zbraní však takové pokusy účinně zakazuje, ale přesto existují země, které se obávají, že potenciální divize biologických zbraní tajně provozují.

Útok mimozemšťanů a jaderný výbuch

Podle Baby Vangy se v roce 2023 celý svět zahalí do tmy, což bude ideální podmínka pro mimozemšťany, kteří mohou zaútočit na Zemi. Přitom by zemřely miliony lidí.

O něco více pravděpodobná je další hrozba: jaderný výbuch v Asii. V asijské jaderné elektrárně by mohlo dle věštkyně dojít k výbuchu, v jehož důsledku pokryjí toxická mračna asijský kontinent. Mnoho zemí následkem toho postihnou vážné nemoci.

Konec porodů – lidé se budou „rodit“ v laboratořích

Do roku 2023 se budou dle Baby Vangy lidé rodit v laboratořích, kde se bude určovat i jejich povaha a barva kůže. Proces zrození tak bude zcela kontrolován a přirozené porody by mohly být zakázány. Zatímco vůdci a lékařští experti by mohli rozhodovat o tom, kdo se narodí, rodiče by mohli přizpůsobovat jejich vlastnosti a vzhled – například barvu vlasů a očí.

Vidíte, zase žádné příznivé vyhlídky. Bulharská mystička také tvrdila, že v roce 2025 zůstane Evropa z větší části neobydlená. O tři roky později lidstvo objeví nový zdroj energie a bude chodit po Venuši. V roce 2033 významně stoupne hladina moří. A za dalších 250 let vznikne cestování v čase. Kolem roku 3797 všichni lidé opustí Zemi, aby v roce 4599 lidstvo dosáhlo nesmrtelnosti.

A konečně v roce 5078 lidstvo opustí známý vesmír.

V tuto chvíli je však pravděpodobné, že odchýlení vzdálenosti Země a Slunce, a doufejme, že snad i mimozemská hrozba a porody v laboratořích, jsou nepravděpodobnou blízkou budoucností.

Více informací najdete zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.timesnownews.com, www.denik.cz, zeenews.india.com