Zlé proroctví Baby Vangy na rok 2022: Covidem to nekončí. Aktivují se další viry

Je Baba Vanga podvodnicí nebo skutečnou vědmou?

Foto: profimedia.cz a Wikimedia Commons, Пакко - bg:Image:Vanga.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimed

I přesto, že přišla o zrak, viděla více než ostatní. Baba Vanga, slavná bulharská věštkyně předpověděla tragédii z 11. září, smrt princezny Diany, ale také výbuch jaderné elektrárny v Černobylu. Proroctví se, i po 25 letech od její smrti, stále objevují. Co nás podle nich čeká v roce 2022?

Baba Vanga, vlastním jménem Vangelija Pandeva Dimitrova - Gušterova patří mezi nejslavnější věštkyně moderní doby. Radila bulharským politikům i vůdcům různých sovětských republik, včetně generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva. Její předpovědi byly brány za národní tajemství. Byla dokonce placena ze státního rozpočtu a měla dvě sekretářky.

Sama byla pologramotná a své vize budoucnosti nikdy nesepsala. Její věštby se ale zachovaly do dnešní doby. Zda opravdu vyšly z jejích úst, nevíme. Rok od roku jsou však děsivější.

Baba Vanga - proroctví 2022

Podle věštkyně se v roce 2022 změní běh lidstva tak, jak jej dnes známe. Mají přijít nejen přírodní katastrofy, ale také mimozemšťané.

Podle věštkyně se v roce 2022 změní běh lidstva tak, jak jej dnes známe. Zdroj: Profimedia

Slepá Vanga předpověděla, že mimozemská civilizace vyšle k Zemi asteroid s podivným názvem Oumuamua. Jeho cílem by mělo být zmapování možného života ve vesmíru. Pokud jim podmínky na naší planetě budou vyhovovat, budou vyslány výzkumné týmy, aby odebraly vzorky žijících tvorů.

Mezi další proroctví patří také přírodní katastrofy. Lidé by se měly potýkat nejen s nedostatkem vody, ale také by nás měla sužovat zemětřesení, tsunami a povodně. V důsledku klimatických změn by mělo lidstvo zasáhnout také hladomor. Podle Baby Vangy budou lidé muset jíst brouky, listí nebo bláto.

Další smrtící virus

Mezi nejděsivější předpověď však patří její vize o smrtícím viru, který by se měl objevit na Sibiři. Vanga popisuje, že „dávný virus, zmrazený v zemi se díky globálnímu oteplování uvolní a jeho rozšíření způsobí neznámou epidemii či pandemii."

Věštba by mohla znít jako ze sci-fi filmu, kdyby již vědci nepotvrdili, že tání ledu opravdu uvolňuje pradávné viry a bakterie. Permafrost, neboli věčně zmrzlá půda dosahující do hloubky až stovek metrů, je stará tisíce let. Podle odhadů v sobě ukrývá kolem 1,7 bilionu tun zmrzlých organických látek od zbytků rostlin po dávno uhynulá zvířata. Obsahuje však také spoustu metanu a oxidu uhličitého, jež v ovzduší působí jako skleníkové plyny. Rozmrzání půdy tak vyvolává další globální oteplování.

Vědci proto varují, že tento začarovaný kruh může vést k uvolňování bakterií a virů způsobující dávno zapomenuté nemoci. Jejich nebezpečí tkví především v tom, že se s nimi náš imunitní systém ještě nesetkal. Dokazuje to událost z roku 2016, kdy na Dálném severu zahynulo dítě po nákaze antraxem, jež se rozšířil ze 70 let starých rozmrznutých mršin sobů.

Zdroj: Youtube

V roce 2015 se odborníkům podařilo naklonovat a oživit virus nazvaný Pithovirus Sibericum. Ten byl v sibiřském permafrostu uvězněn více než 30 tisíc let. Jednalo se o čtvrtý nález prehistorického vnitrobuněčného cizopasníka od roku 2003. Podle vědců mohou podobné nálezy přinést vážná rizika. Stačí totiž, aby jen několik částic, které jsou infekční, napadly zranitelného hostitele a patogenní viry budou oživeny.

Zdroj:

www.extra.cz, www.denik.cz, www.eurozpravy.cz