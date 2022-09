Dvě předpovědi baby Vangy pro tento rok se již naplnily. Co věštila dalšího?

Natálie Borůvková

Baba Vanga.

Vangelija Pandeva Gušterová, lidově známá jako Baba Vanga, byla bulharská mystička. Ta za svého života učinila řadu předpovědí. Dvě z jejích proroctví vyslovené pro tento rok se již naplnily. Co věštila pro budoucnost?

Koncem 70. a v 80. letech byla baba Vanga ve východní Evropě Varšavské smlouvy známá svými údajnými jasnovideckými a předvídavými schopnostmi.

Dvě předpovědi baby Vangy pro tento rok se již naplnily

Během svého života předpověděla řadu událostí, které se staly nebo se mají stát. Dvě z nich, předpovězené pro tento rok, se již skutečně naplnily.

Její stoupenci tvrdí, že správně předpověděla útoky z 11. září, brexit i to, že 44. prezidentem USA bude Afroameričan.

Pro rok 2022 pak předpověděla, že několik asijských zemí a Austrálii zasáhnou "intenzivní záplavy", a zároveň, že mnoho velkých měst bude čelit nedostatku vody v důsledku sucha. Tyto předpovědi se ukázaly jako správné. Například východní pobřeží Austrálie bylo v průběhu roku opakovaně zasaženo silnými dešti. Ty následně způsobily velké záplavy.

Oproti tomu například Portugalsko zasáhly extrémní vlny sucha. To potvrdilo Ministerstvo životního prostředí, potravin a venkova.

Co věštila pro budoucnost?

Její vize jsou prý z 85 procent správné. Zemřela v roce 1996.

Mezi její pozdější vize patřilo také to, že v roce 2023 dojde ke změně oběžné dráhy Země a že astronauti do roku 2028 zvládnou cestu do vesmíru na Venuši. Předpověděla také, že do roku 2046 bude technologie dárcovství a transplantace orgánů tak technologicky vyspělá, že lidé budou moci s její pomocí žít více než 100 let.

Mezi její extrémní předpovědi týkající se budoucnosti patří také to, že Evropa se do roku 2043 stane islámskou. A že USA do roku 2066 vytvoří zbraň zvanou "environmentální destruktor", která zmrazí vše, co jí přijde do cesty.

Mnohé z jejích předpovědí se možná zdají příliš extrémní a jistě někdo může pochybovat o jejich pravosti. Důkazy však mluví za vše.

