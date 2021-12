Zpětný pohled na proroctví Baby Vangy: Vyšlo jí toho až děsivě mnoho

Je Baba Vanga podvodnicí nebo skutečnou vědmou?

Baba Vanga patří mezi nejslavnější věštkyně moderní doby. I přesto, že je již 25 let po smrti, její proroctví se stále objevují, aby nás připravila na nadcházející rok. Můžeme jim však věřit?

Baba Vanga, vlastním jménem Vangelija Pandeva Dimitrova - Gušterova, byla bulharská nevidomá věštkyně, která se narodila v roce 1911. Její život je opředen různými mýty a zajímavými událostmi. Narodila se jako nedonošené miminko. V souladu s místní tradicí dítě nedostalo jméno, dokud nebylo zcela jasné, že přežije. Děvčátko však zabojovalo a jakmile poprvé vykřiklo, porodní asistentka vyběhla na ulici a poprosila náhodného kolemjdoucího, aby vybral jméno. Cizinec navrhl Andromahu, což se ale všem zdálo „příliš řecké". Druhým návrhem byla Vangelija.

Klíčový zlom v jejím životě nastal, když se dostala do silné bouřky. Podle vlastního vyprávění ji mělo zvednout do vzduchu tornádo a odhodit ji na nedalekém poli. Když ji po několikahodinovém hledání našli, byla vyděšená a oči měla zasypané pískem a prachem. Mladá Vanga sice podstoupila částečnou operaci, na další zákroky však nebyly peníze. Budoucí věštkyně tak ztratila zrak. Vangelija později tvrdila, že po bouři zažila své první vidění a tragédie ji přesvědčila, aby využila své nově nalezené síly k léčení ostatních.

Slavná věštkyně

Svůj potenciál jako prorokyně začala rozvíjet během druhé světové války. Řada lidí ji navštěvovala s nadějí, že jim řekne, zda jsou jejich příbuzní stále naživu nebo kde jsou pohřbeni. 8. dubna 1942 ji navštívil dokonce i bulharský car Boris III. Po 2. světové válce už byla tak známá, že ji žádali o radu bulharští politici a vůdci z různých sovětských republik, včetně generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva. Její předpovědi byly brány za národní tajemství a dokonce ji měla odposlouchávat i tajná služba.

V roce 1966 byla její popularita na takové úrovni, že bulharská vláda zařadila Vangu na státní výplatní listinu. Dokonce dostala k ruce i dvě sekretářky. Institut sugesce a parapsychologie v Sofii a Petrich navíc studoval Vanginy psychické schopnosti. Co zjistili ale nikdy nezveřejnili.

Můžeme jí věřit?

Vanga byla pologramotná a sama nikdy své proroctví nezaznamenala. To, co řekla, údajně zapisovali její zaměstnanci. Spisovatelka Judith Joyce ve své knize The Weiser Field Guide to the Paranormal tvrdí, že předpověděla rozpad Sovětského svazu, černobylskou katastrofu, datum Stalinovy ​​smrti, potopení ruské ponorky Kursk, útoky z 11. září, vzestup Ruska a Vladimira Putina, vzestup muslimských extremistů a chemické války v Sýrii, tsunami v roce 2004 a vítězství Topalova na světovém šachovém turnaji či napětí se Severní Koreou. Zmínila se prý i o tom, jaký bude 44. a 45. prezident USA nebo, že nastane Brexit.

Oproti tomu, její blízcí tvrdí, že o ponorce Kursk nikdy nemluvila a nezmínila se ani o třetí světové válce. Její jméno se i nyní často skloňuje. Proto se rok od roku objevují stále nová proroctví, která mají prozradit, jaké katastrofy nás čekají v nadcházejícím roku. Zda je někdy slavná věštkyně vyřkla, nevíme. Navíc, její slova se dají také lehce interpretovat podle aktuální politické nebo ekologické situace.

Splnila se proroctví na rok 2021?

Má baba Vanga pravdu nebo nemá? Nejjednodušší zpětný pohled můžeme udělat nyní, na konci roku 2021. Co o něm věštkyně řekla?

„Velký oceánský národ, ve kterém žijí lidé z různých kmenů, přestane existovat."

„Oceán zaplaví také mnoho dalších zemí a všechna pobřežní města budou žít ve strachu. Většina živých bytostí zahyne a dokonce i ti, kteří uniknou, zemřou na strašlivou nemoc."

„Silný drak se zmocní lidstva. Tři obři se spojí. Někteří lidé budou mít červené peníze. Vidím čísla 100, 5 a mnoho nul."

„Výroba benzínu se zastaví a Země si odpočine."

„Extremisté použijí proti Evropanům arzenál chemických zbraní. Svět bude trpět mnoha katastrofami. Vědomí lidí se změní. Přijdou těžké časy. Lidé budou rozděleni jejich vírou."

Ve svých předpovědích nezapomněla ani na 45. prezidenta USA. Měla o něm říct, že „Onemocní záhadnou nemocí, která ho ohluchne a způsobí trauma mozku."

Znepokojující na tom je však fakt, že podle klinického psychologa Effreyho Mishlove se zatím asi 80 % předpovědí Vangy ukázalo jako přesných.

