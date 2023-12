Říká se, že připravila předpovědi až do roku 5079, kdy svět, takový, jaký ho známe, přestane existovat. Díky tomu se stala legendou a slavnou věštkyní, jejíž jméno skloňují média již téměř třicet let po její smrti. Jsou však vize Baby Vangy tak úspěšné, jak tvrdí její fanoušci?

Baba Vanga patří mezi nejkontroverznější osoby naší historie. Řada jejích příznivců je přesvědčena, že byla obdařena nadpřirozenými schopnostmi a darem vidět do budoucnosti. Skeptici však upozorňují, že predikce, které jsou jí připisovány, mohou být interpretovány dle aktuální politické či klimatické situace.

Hlavním problémem je podle kanadského sloupkaře Jeffa Yattese fakt, že Baba Vanga byla pologramotná a neuměla psát. I přestože měla osobní asistentky, žádný oficiální záznam jejích předpovědí se zatím nenašel. První soubor údajných vizí o vývoji světa až do roku 3179 byl zveřejněn Ruskou informační agenturou RIA Novosti v roce 2008. Zdroj však nebyl uveden.

Baba Vanga

Publicista zároveň upozorňuje, že predikce, jež se každoročně objevují, jsou příliš obecné. „Například varování, že ‚Slzy potečou ve velké zemi je tak vágní, ‘ že si jeho význam můžeme vysvětlit několika způsoby,” říká. „Navíc, díky psychologickému jevu zvanému konfirmační zkreslení máme tendenci vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s naším názorem.”

close info FOXARTBOX / Shutterstock zoom_in Baba Vanga byla a je jednou z nejuznávanějších jasnovidek.

Na skutečnost, že řadu věšteb, které jsou Babě Vanze připisovány, nikdy nevyřkla, poukázaly v roce 2010 její kamarádky. „Slyšeli jsme od ní spoustu rad, ale nikdy neřekla nic o zániku civilizace nebo o třetí světové válce. Takové předpovědi nedělala,” uvedla pro bulharský deník 24chasa Bojka Kostadinová. „Také o politice mluvila zřídka.”

Zdá se však, že v predikcích pro svět po své smrti udělala výjimku. Každý rok se v nich objevují katastrofické scénáře zahrnující pandemie, přírodní anomálie, teroristické útoky a choroby slavných osobností. Spisovatelka Judith Joyce ve své knize The Weiser Field Guide to the Paranormal proto tvrdí, že věštkyně věděla o rozpadu Sovětského svazu, černobylské katastrofě, útocích z 11. září, tsunami v roce 2004, Brexitu i vzestupu muslimských extremistů.

Proroctví Baby Vangy

Příznivci Baby Vangy předpokládají, že dohromady se vyplnilo až 80 % jejích předpovědí. Je to však pravda? Pro kontrolu se stačí ohlédnout do minulosti. Pro letošní rok například predikovala, že se změní oběžná dráha Země, vybuchne jaderná elektrárna, začnou se testovat biologické zbraně a miminka se budou pěstovat v laboratořích. Tyto události se zatím nestaly.

Zdroj: Youtube

Jasnovidka však také údajně varovala, že se v roce 2023 objeví děsivá sluneční bouře, která bude tak silná, že vyřadí elektrické sítě, satelitní komunikaci a dokonce i internet. Podle serveru Space Weather, sledující vesmírné jevy, se ukazuje, že Baba Vanga se možná nemýlila. Nejnovější snímky z družice Solar Dynamics Observatory totiž zachytily shluk masivních slunečních skvrn, jež se neustále zvětšují. Geomagnetické bouře tak v nadcházejících dnech mohou opravdu narušit důležité technologie.

Zdroje: www.journalmetro.com, www.denik.cz, www.novinky.cz, www.nypost.com, www.bta.bg