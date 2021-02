Baba Vanga: podvodnice nebo vědma? Jaká proroctví se vyplnila?

Již od pradávna fascinují lidstvo věštby. Dokonce jsou s naší kulturou úzce spjaté. I když nekoukáme do křišťálové koule, čteme horoskopy, zajímáme se o výklad snů, na svatbě házíme kytice nebo o Vánocích lijeme olovo. Je tedy pochopitelné, že i 25 let po smrti jedné z nejznámějších jasnovidek stále sledujeme její předpovědi. Jsou však opravdu pravdivé?

Vangeliya Pandeva Gushterova známá pod názvem Baba Vanga nebo také „bulharský Nostradamus" se narodila předčasně v roce 1911, a proto trpěla různými zdravotními komplikacemi. Podle jejího svědectví nastal v jejím životě zlom, když se dostala do silné bouřky a tornádo ji odneslo do blízkého pole. Po dlouhém hledání ji našli polomrtvou s očima pokrytýma pískem a prachem.

Byly poškozeny natolik, že postupně přišla o zrak. Během 2. světové války se Baba Vanga stala legendou. Přitahovala lidi, kteří věřili v její schopnost uzdravovat. Navštěvovali ji i příbuzní vojáků odvedených do války, aby jim řekla, zda žijí, nebo kde mají hrob. 8. dubna 1942 ji navštívil i bulharský car Boris III.

V roce 1966 její popularita vzrostla tak, že se u ní doslova dveře netrhly. Dostala dvě sekretářky a státní mzdu. Její předpovědi zaznamenávali její zaměstnanci nebo lidé z blízkého okolí. Sama nikdy nic nenapsala.

Po její smrti se navíc začaly objevovat další věštby, které byly Babě připisovány. Její blízcí tvrdí, že nikdy neprorokovala o Kursku, třetí světové válce a dalších neštěstích. „Nіkdу јѕme јі neѕlуšelі říkat:‚ Připravte se, konec světa se blíží.' Nakonec lidé upadnou do stresu! Možná to věděla, ale těžko to sdílela. Nіkdу nemluvila přímo o smrti člověka," vzpomíná Boyka Kostadinová, která byla blízkou přítelkyní Vangy téměř 50 let. (Zdroj: www.24chasa.bg)

Stoupenci Baby Vangy tvrdí, že předpověděla vlastní smrt, nebo, že 44. prezident USA bude Afroameričan a 45. prezident „přivede zemi na dno“. Další předpovědi jsou kvůli nedostatečným písemným pramenům rozporuplné. Neexistují žádné zdokumentované názory, že Vanga předpovídal smrt Stalina, nehodu v jaderné elektrárně v Černobylu, vítězství Borise Jeľcina v prezidentských volbách v roce 1996, útoky z 11. září, stejně jako vítězství Topalova na mistrovství světa v šachu.

Vanga však nesprávně předpověděla, že finále mistrovství světa ve fotbale 1994 se bude hrát mezi „dvěma týmy začínajícími na B.“ Jedním z finalistů byla Brazílie, ale Bulharsko v semifinále vyřadila Itálie.

Stále se také nenašel lék na rakovinu, jež měl, podle ní, obsahovat hodně železa.

Baba Vanga také předpovídala, že v roce 2016 zanikne Evropa, v roce 2011 Muslimové zahájí chemickou válku a v roce 2014 bude většina lidí kvůli této válce trpět vředy, rakovinou kůže a jinými kožními chorobami.

Retired KGB podplukovník Jevgenij Sergienko navíc tvrdí, že věštby Baby Vangy byly založené také na informacích, které ji předkládali její slavní klienti. „Nelze říci, že Vanga pracovala pro KGB, ale její asistenti s námi spolupracovali, protože s jejich pomocí naši agenti obdrželi potřebné informace." (Zdroj: en.wikipedia.org)