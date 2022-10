SPředpověď Baby Vangy na rok 2023: Válka na Ukrajině neskončí. Bude hůř

Předpověď na rok 2023.

Už za svého života byla široce známou a uznávanou osobou pro své údajné schopnosti jasnovidectví. V její kanceláři ji navštěvovali jak obyčejní lidé, tak přední představitelé Bulharska a SSSR. Hvězda Baby Vangy září dál i dvacet šest let po její smrti a její předpovědi jsou stále populární.

„Co vidíš Babo Vango," zeptal se ruský spisovatel a básník Valentin Sidorov v roce 1979. Slepá prorokyně se zamyslela. „Všechno roztaje jako led. Jen jedna kra zůstane nedotčena. Vladimirova sláva a sláva Ruska," zvolala. „Nikdo ho nezastaví a bude mnoho obětí. On se však stane pánem světa," věštila. Právě tato slova, vyřčená dlouho před pádem Sovětského svazu a invazí na Ukrajinu, děsí celý svět.

Ve stejné době totiž měla předpovědět, že Rusko se stane světovou supervelmocí, čeká nás další válka a na vlastní oči spatříme jaderný výbuch. To vše během několika nadcházejících měsíců.

Baba Vanga a válka na Ukrajině

Vangelija Pandeva Dimitrova - Gušterova se narodila 3. října roku 1911. Většinu svého života strávila v oblasti Rupite v pohoří Kozhuh v Bulharsku. Oslepla jako malá holčička, při nehodě, během které ji mělo zachytit podivné tornádo. Od nešťastné události věřila, že dokáže předvídat budoucnost.

V období své padesátileté kariéry měla předpovědět například smrt princezny Diany, vzestup ISIS nebo pád Dvojčat. Její příznivci vypočítali, že se jí splnilo kolem 68 % proroctví. I přesto, že to ze statistického hlediska není vysoké číslo a řada skeptiků upozorňuje, že by ho dosáhla i kdyby pouze hádala, její predikce jsou stále oblíbené.

Nejvíce znepokojující jsou její vize ohledně další velké války. O ní se měla zmínit hned několikrát. Pro rok 2023 však konkrétně předpovídala, že ji může odstartovat exploze jaderné elektrárny. Fakt, že Rusové odstřelovali jak největší jadernou elektrárnu Evropy v Záporoží, tak i Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu v Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny, nevěstí nic dobrého. Jeden špatný pohyb v zařízení by totiž mohl vyvolat katastrofu, která by zasáhla celou Evropu.

Predikce na rok 2023

Baba Vanga měla také prohlásit, že „velká země“ bude provádět výzkum biologických zbraní na lidech a kvůli těmto experimentům mohou zemřít stovky tisíc jedinců. Věštkyně se ale nezmínila, o jaký stát se konkrétně jedná. Je však jasné, že by porušil úmluvu OSN, jež zakazuje hromadění virů a nebezpečných bakterií.

Mezi další předpověď pro rok 2023 patří i sluneční bouře, která odstartuje „doba temna". Zároveň s ní se má změnit oběžná dráha Země. Pokud by tato katastrofa nastala, měla by pro lidstvo zničující následky. Mohlo by se změnit klima, planeta by čelila radioaktivnímu záření, roztály by ledovce a nastal by globální chaos.

