Bývalý premiér Andrej Babiš strávil s Monikou Babišovou ve vztahu desítky let. Přestože před časem oznámili, že se jako partneři rozchází, i nadále spolu dobře vychází a jako rodiče fungují na jedničku. Před lety ovšem oslnil Babiš svou partnerku vzhledem plážového šviháka a dokonce nosil knírek.

Andrej Babiš byl nejprve ženatý se svou spolužačkou gymnázia, lékařkou Beátou. S tou má také dva starší potomky, Andreje Babiše mladšího a dceru Adrianu. Jejich manželství ale nevydrželo.

V devadesátých letech se budoucí premiér seznámil s Monikou Herodesovou, která byla roky pouze jeho družkou. I přesto, pravděpodobně kvůli společným dětem Vivian a Frederikovi, si nechala v roce 2013 úředně změnit příjmení na Babišovou.

Monika Babišová po letech připustila, že v době seznámení byli oba dva zadaní. Rozhodně jí ale prý nešlo o to, aby si novým vztahem finančně polepšila. Podle jejího názoru zkrátka okamžitě přeskočila jiskra.

Kvůli penězům s ním prý nebyla

„Jsem zvyklá, že si lidi myslí, že jsem s ním jen kvůli penězům. On je o dvacet let starší, takže to je asi první věc, která lidi napadne, když nás spolu vidí. Když jsme se seznámili, byl zaměstnanec Petrimexu, obchodní ředitel. To sice znamená, že měl asi nějaký ředitelský plat, ale rozhodně to nebyly miliony nebo miliardy. Mě ale ani tehdy ani dnes nezajímalo, kolik bere,” vysvětlila před časem pro Blesk.

„Když si chci koupit něco dražšího, tak se manžela vždycky zeptám. Normálně ale nakupuju v běžných obchodech,” dodala s úsměvem.

V době seznámení byl Andrej Babiš ve vedoucí pozici, zatímco ona pracovala jako asistentka. „Často mě zval na výjezdy, kam asistentky jindy nejezdily, takže z toho jsem nabyla pocit a dojem, že se mu asi budu líbit,” uvedla pro TN.cz.

Veselky se dlouho načekala

„Na jednom pracovním výjezdu už Andrej skončil všechny pracovní schůzky, my jsme se tam bavili ve společnosti s jinými kolegy a on si sedl sám, já jsem přišla, sedla si k němu a začala jsem se s ním bavit,” vyvětlila.

Vysněné veselky se ale dočkala až o mnoho let později. Dlouhou dobu to totiž nebylo možné, protože rozvod jejího budoucího muže se protáhl na dlouhé roky. Poté již byly na světě děti a přišla politika, a tak neustále nepřicházela ta správná příležitost.

Brali se na farmě Čapí hnízdo, která se nechvalně proslavila především korupční aférou, a to v roce 2017. Bohužel jim ale manželské štěstí moc dlouho nevydrželo, protože letos oznámili, že se jako partneři rozchází.

Po rozchodu spolu stále chodí do společnosti

Nějakou dobu se spekulovalo o tom, že důvodem je pohledná zrzka, se kterou se Andrej Babiš setkával nejprve pracovně, ovšem tyto klepy po čase utichly a nyní o nich prakticky není slyšet.

V poslední době si navíc veřejnost všímá, že se zatím stále ještě manželé Babišovi objevují na veřejnosti společně. Dokonce stále nosí snubní prstýnky, což je po rozchodu poměrně neobvyklé.

Existuje tak možnost, že se krize v jejich vztahu přehnala a opět k sobě začali nacházet cestu.

Zdroje: Expres.cz , TN.cz , iDNES.cz , Extra.cz