Motýle už týden baví celý internet: Nejvtipnější parodie ze sociálních sítí

Z prvoplánové řeči premiéra České republiky se (už poněkolikáté) vyklubal nový internetový hit. Andrej Babiš na konci května promluvil na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory, netušil, že prohlášení, které obvykle nikoho nezajímá, vzbudí zájem celé republiky. Zkomolenina množného čísla slova motýl se stala memem, jež už týden baví celý internet.

FOTOGALERIE

,,My v Čechách máme rádi přírodu," obeznámil všechny premiér Babiš. Dále je informoval, že "máme obrovský program na vodu, chceme zasadit deset milionů listnáčů" a že nám "kůrovec žere lesy". Nejpodstatnější přání zakladatele koncernu Agrofert přišlo hned na to: ,,My chceme znovu motýle!"

Smíšením češtiny a jeho rodné slovenštiny vznikl paskvil "Motýle", který aktuálně boří internet. Na Babišův výrok vznikají vtipné obrázky, básničky, dokonce demonstrační transparenty. Motýle se objevil v uzeninách jako produkt Vodňanského kuřete, ikonický Motýl Emanuel dostal novou přezdívku, do premiéra si na Twitteru rýpl i režisér Jan Hřebejk a na Facebooku si s tímto výrokem můžete vytvořit rámeček kolem profilové fotky.

To by nebylo ANO, kdyby internetový mem svého lídra nevyužilo ve svůj prospěch. V propagačním materiálu ministra životního prostředí Richarda Brabce věta "My chceme znovu motýle" zazněla jako andělské zvolání z nebe. Babiš ze svého výroku těží, paradoxně tomu pomáhají i jeho zapřísáhlí odpůrci.

Babišův proslov v Mánesu pokračoval obranou jeho oblíbené žluté květiny. ,,A včely mají rádi řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě.“ Slavná řeč oběhla internet třikrát tam a zpátky, Motýle se stalo po slovní vatě "prostě" a "jakože" nejpoužívanějším slovem na síti. Výstava Jarní zemědělec v Lysé nad Labem by praskala ve švech, kdyby se konala i v červnu.

Na ty nejlepší kousky se můžete podívat v naší galerii.