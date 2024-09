Externí autor 29. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Tajemná blondýnka z fotografie je po celý svůj život velmi atraktivní žena. Dlouhé blond vlasy a dokonalý styl jsou po ni typické. Miluje luxusní šperky a doplňky. V minulosti byla vášnivou sportovkyní a pracovala jako sekretářka. Víte, o koho se jedná?

Tato žena si prošla hned několika životními zvraty. Nejvíce jí život ovlivnil její druhý manžel. Kvůli němu musela svůj dosavadní život zcela přehodnotit. Své zájmy upozadila a stala se z ní na nějaký čas manželka na plný úvazek. Právě druhému manželovi přivedla na svět dvě děti.

Život před osudovou láskou

Půvabná blondýnka je absolventkou střední ekonomické školy a pracovala původně jako sekretářka. Do firmy, v níž pracovala, chodil jako obchodní partner její budoucí manžel, který byl tehdy úspěšným podnikatelem. Seznámili se v roce 1992.

Před vztahem s úspěšným podnikatelem byla už jednou vdaná. V pouhých devatenácti letech si vzala sovu dětskou lásku. Manželství jim vydrželo dva roky.

Dnes velmi populární blondýnka chtěla být v minulosti kadeřnicí a milovala basketbal, který několik let hrála. V současné době ji potkáte čas od času ve fitness.

Manželkou na plný úvazek

Vztah s úspěšným mužem pro tuto ženu znamenal jediné. Svůj život upozadila a stala se manželkou na plný úvazek. Byla mu oporou po celou dobu jeho kariéry. To pro ni znamenalo i cestování do různých koutů světa. Manžela doprovázela do Spojených státu, Izraele či Francie.

Jednu dobu si prošla opravdu náročným obdobím. Kvůli kariéře svého manžela dostala výhružný dopis s nábojem. Byla tak pod neustálým dohledem policistů.

I během tohoto období se zvládala věnovat své největší vášni, kterou je navrhování interiérů. Podílela se dokonce na podobě známé michelinské restaurace. Mimo to začala řídit i nadaci, která podporuje děti, školy, seniory a matky samoživitelky.

Půvabná blondýnka se do toho všeho zvládá starat i o dvě děti. Dcera se už aktivně zapojuje do chodu úspěšných firem otce. Syn zatím studuje. Není se tak čemu divit, že je tato tajemná žena je na své děti po právu pyšná. Houževnatá dcera zdědila po otci pracovní drive a po matce půvab. I ona se pyšní krásnými blond vlasy a dokonale vytříbeným vkusem. Pokaždé, když se objeví s matkou ve společnosti, jsou sladěné podle posledních trendů. V jejich outfitech nechybí ani luxusní kousky za desítky tisíc.

Nový život

V současné době si tato žena prochází náročným životním obdobím. Letos se svým manželem oznámili na sociálních sítích konec jejich manželství. Brali se v roce 2017 pod širým nebem na Čapím hnízdě. Svatbě přihlíželo 200 hostů.

Majetek stále ještě manžela půvabné blondýnky se podle časopisu Forbes odhaduje na 170,1 mld. Kč. Tento muž je tak pátým nejbohatším Čechem.

Už víte o koho se jedná? Ženou na fotografii je Monika Babišová. Manželka bývalého premiéra a podnikatele Andreje Babiše.

Zdroje: iDnes.cz, iROZHLAS, Forbes