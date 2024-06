Externí autor 14. 6. 2024 clock 3 minuty gallery video

Filmová komedie Zdeňka Trošky v roce 2013, kdy vtrhla do kin, doslova zbořila všechny dosavadní žebříčky sledovanosti. Obyčejný film o obyčejných lidech jedni milují, druzí si při jeho zhlédnutí klepou na čelo. Co stojí za jeho úspěchem?

Režiséra Zdeňka Trošku buď milujete, a nebo vám leží hodně hluboko v žaludku. Nedá se mu ale upřít to, že má jednu super schopnost, kterou neovládá snad nikdo jiný v republice. Dokáže do kina dostat důchodce. Sám se ostatně touto větou jednou holedbal, když se o něm zas někde mluvilo ne příliš pozitivně.

Hezky česky pro lidi

„Lidé nám děkují za hezký český film. Ani jednou jsem od nich neslyšel: pane Troška, jděte do hajzlu. Kritici by se měli zamyslet a napsat: Troškovi se podařil zázrak, zvedl lidi od televize, donutil je obléct se a jít do kina. A je úžasné, kolik chodí důchodců,“ cituje slova režiséra web Deník.

Dost možná to byla všemi obávaná (i když dnes už trochu opomíjená) filmová kritička Mirka Spáčilová, která měla příležitost film zhlédnout „s lidmi, pro které byl natočen“. To tvrdí totiž sám Troška. Že točí obyčejné filmy pro obyčejné lidi.

„V letní vesnické komedii, za niž se film navenek vydává, se předvádí komunální satira 70. let. Čistě figurkářská, zaplněná armádou karikatur, které spíše než smích vzbuzují útrpnost, s řídkým dějem i herectvím, s nulovou dramaturgií a neustálým vřeštěním, ječením, poštěkáváním a láteřením, což má být zřejmě rys bodré zemitosti, ale pouze z něj rozbolí hlava,” napsala tehdy Spáčilová ve své recenzi.

Navzdory nelichotivým recenzím však lidé do kina stejně přijdou, protože a jednoduše Trošku milují. Jak si jinak vysvětlit, že Babovřesky přilákaly do kin přes šest set tisíc diváků a celkové tržby byly (před deseti lety) skoro sedmdesát tři milionů.

To, že je Troška už tak trochu fenomén, dokazuje i to, že se televize přetahovaly o práva na natočení Kameňáku, ovšem v té seriálové podobě. „O záměru obou televizí natočit Kameňák vím. O tom, že by se přetahovaly, nevím, ale stejně jako loni opakuji, že s televizním pokračováním Kameňáků nemám vůbec nic společného. Nebudu ho režírovat ani dělat supervizi jinému režisérovi, nepíšu scénáře, a dokonce v něm ani nehraju,” vysvětlil rázně kdysi v rozhovoru Troška, překvapivě, Mirce Spáčilové.

Lidé už mají dost střílení a psychopatů

Na to, proč mají Troškovy filmy takový úspěch, má odpověď režisér sám. Babovřesky totiž vznikly na žádost diváků, ti už prý mají dost amerických akčních fantasy filmů, kde se pořád někdo vraždí, má psychické problémy nebo řeší konec světa. Lidé chtěli zkrátka něco typicky českého, něco o nich a pro ně, něco jako Kameňák nebo Slunce, Seno.

A tak se Troška rozhodl natočit komedii o lidech pro lidi, něco nenáročného a pro zasmání, což se podle něj v těchto nelehkých časech cení více než cokoliv jiného.

Na nepovedené záběry z natáčení, které vás určitě pobaví, se můžete podívat v následujícím videu:

