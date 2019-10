Babské rady na zvýšení mužské výkonnosti

Erektilní dysfunkce je častější, než si myslíte, a to nejen u starší generace. Vyřešit se však dá několika jednoduchými způsoby.

Ze všeho nejdřív je důležité říct, že žádný chlap by se za nedostatek potence neměl cítit zostuzený. Stane se to, nejste první ani poslední. Partnerka (či partner) to pochopí, problém je však ten, že oběť "mužského problému" v ložnici je z toho často na dně. Důvodů k problému dosažení erekce je spoustu, významné procento tvoří stres, který je ale poháněn právě pokaženým večerem, nebo jiné psychické problémy. Na vině udržení erekce mohou být také nejrůznější léky či jiné zdravotní komplikace, v každém případě je nejlépe hodit ostych stranou a poradit se s lékařem.



Všichni jsme slyšeli o viagře, zázračné modré pilulce podporující potenci mužů, existují však prověřenější a mnohem zdravější způsoby, jak se pokusit znovu nastartovat sexuální apetit.

Potraviny



Mnoho bylinek má afrodiziakální účinky, které působí podobně jako výše zmíněná modrá pilulka. Je jím například kardamom, skořice či vanilka, pro které nemusíme daleko a najdeme je i v naší kuchyni. Problém s erekcí dokáže vyřešit i vlašský ořech. Za zmínku také stojí petržel, která pomáhá lépe prokrvit orgány, přesně to je "tam dole" potřeba. Někdy problém tkví v nízké hladině testosteronu. Na to pomůže česnek, který sice hezky nevoní, ale dodává vám potřebný "drive".



Granátovému jablku je přisuzována obrovská důležitost, neboť tělu zvýší hladinu oxidu dusnatého, který je nesmírně důležitý pro dosažení a udržení erekce. Hormony vám zase pořádně rozproudí pravý ženšen, který je doporučován i ženám. Kustovnice čínská, známá i pod jménem godži, má výborné antioxidační účinky.

Zvládnutí stresu



Se stresem je to složité a někdy pomůže jenom terapie. Prvním krůčkem ke zlepšení zvládání stresu či zmírnění psychických problémů ale může být třezalka, která pomáhá s úzkostmi, depresivními stavy a je považována za přírodní antidepresivum. Třezalku lze koupit v podobě tabletek v lékárně.

Afrodiziaka



Pomineme nelegální afrodiziaka, jež vznikají zabitím nevinných zvířat (prášek z rohu nosorožce nebo krokodýlí penis), a zmiňme ty praxí prověřená, která můžete sehnat i v supermarketu.



Ústřice patří k těm největším delikatesám, a ač ne každému její syrový stav chutná, pro zvýšení sexuálního apetitu je důležité ji polknout celou a za syrova. Nabudí vás vysoký obsah zinku a možná i ta mořská chuť. Chilli Papričky nejsou také pro každého, svou pálivostí ale zaručeně prokrví celé tělo, což je k milostnému aktu zapotřebí. A nakonec prostě musíme zmínit čokoládu, kterou po staletí milenci pojídali těsně před ulehnutím. Čím vyšší obsah kakaa, tím lépe se budeme cítit.