Babské rady: Jak zatočit s hemeroidy?

Převážně je způsobuje sedavé zaměstnání, bolí, krvácí a zřídka je přetrpíme, než zase zmizí. Hemoroidy trpí až polovina populace, přesto se o nich ostýcháme mluvit. Jak se jich zbavovali naši předci?

Jsou vnitřní a vnější. Ty vnější jsou okem viditelné a objevují se v okolí konečníku. Sedět je utrpení, stát někdy taky. Svědí, čímž jejich trpkou bolest rozpumpujeme. Ty vnitřní jsou schované uvnitř našeho konečníku a tak moc nebolí, na druhou stranu krvácí. Mnoho lidí se vyděsí, když po potřebě nalezne na toaletním papíře krev, většinou jde ale opravdu o hemoroid, a ne o druhou, nejhorší a nejčastější možnost, která nás napadá, tedy rakovinu. S hemoroidy, ať už aktivně nebo ne, bojoval téměř každý. Jsou považované za citlivé téma, které v kanceláři před kolegou jen tak nevytáhnete. A doktorovi se vyhýbáme jako čert kříži. Když se ostýcháme poprosit o pomoc zkušeného lékaře, podívejme se na osvědčené způsoby našich babiček a dědečků, jak s hemoroidy zatočit.

Led

Na zmenšování různých boulí a otoků je led dobrým pomocníkem. Stejně je tomu i u hemoroidů. Led můžeme buď přiložit na vnější hemoroidy ke konečníku, nebo zasunout dovnitř našeho těla. Led si s otokem hravě poradí a u vnitřních hemoroidů omezí přívod krve, což bude mít za následek jeho zmenšení.





Česnek

Při velice nepříjemném pálení konečníku překvapivě pomůže pálivý česnek. Stroužky rozdrťte a smíchejte s olivovým olejem. Poté jej zformujte do malých hranolů a nechte přes noc v mrazáku. Zmražený hranol si poté vsuňte do konečníku. Bude to pravděpodobně pálit, ale uvidíte, že hemoroid vás nějakou dobu trápit nebude.





Sedavá koupel

Některé babičky prováděly tzv. sedací koupele. Zní to zvláštně, ale pomáhá to od bolesti a pálení. Napusťte si lehce vanu (nebo něco, do čeho se můžete posadit), vhoďte do vody hrst soli nebo odvar z dubové kůry a sedněte si. Uvidíte, že bolest přejde a svědění a pálení budou tytam.





Mastičky

Naše babičky nedaly dopustit na mastičky a esenciální oleje. Proti hemoroidům nejčastěji doporučují kostivalovou mast nebo odvar z jírovce obecného.





Aloe vera

Zázračná rostlina má blahodárné účinky na celý organismus a kromě s hemoroidy může šťáva z jejího listu pomoci odstranit zácpu. Každé ráno vypijte čtyři až šest lžic nalačno a svět bude zase barevný a plný radosti.