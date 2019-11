Babské rady, jak zatočit s průjmem. Rychlé, účinné a přírodní způsoby

Co nás může během dne potkat horšího než pocit, že doslova praskneme? Lítáme na záchod každých pět minut a konec této noční můry je v nedohlednu. S průjmem je to totiž jako s maratonem - snažíme se za co nejkratší čas doběhnout co nejrychleji do cíle. Všemocná Smecta v dobách našich babiček ale ještě nebyla. Jak si ony poradily se zlověstným průjmem?

Někdy za to může špatné jídlo, jindy je na vině stres. Průjem jsme ale zažili všichni a společně se shodneme, že jednou za život bohatě stačí. Tato porucha zažívání se dělí na dva typy, a to akutní a chronický. První typ trvá nejčastěji 2-3 dny, jeho doba se ale může prodloužit až na 4 týdny. Cokoliv delšího je pak diagnostikováno jako chronický průjem. Zeptali jsme se našich babiček, jak ony řešily zažívací potíže. Poskytly nám několik osvědčeních rad, jak s průjmem co nejrychleji skoncovat.



Černý čaj

Jmenujte zdravotní problém a my vám doporučíme čaj, který vás spasí. U průjmu je to černý. Důležité je si ho nesladit a pít průběžně po celý den, jeden hrneček vás totiž od časté návštěvy toaletní mísy nezachrání.



Heřmánkový čaj

Heřmánkový čaj je volbou pro ty, kterým černý nechutná. Doporučujeme pít alespoň 2-3 dny nebo do té doby, dokud neuvidíte, že už není potřeba.



Borůvky

Všemocné borůvky patří do skupiny tzv. stavících potravin, které napomáhají "zastavit" průjem. Jsou plné antioxidantů a desinfekčních látek a konzumovat je můžete, jak je máte nejradši. A kolik chcete.



Pepř

Stačí jen rozkousat pár kuliček pepře a pořádně se vám uleví. Účinek se dostaví do několika hodin, chuť v ústech zmizí, doufejme, do několika dní.



Solní roztok

Sůl je nad zlato a tato rada také. Ve vodě rozpusťte dvě lžíce soli a pak si jen vychutnávejte příjemnou mořskou příchuť, jako byste byli na pláži v Miami, a ne na záchodě v Modřanech.



Banán

Průjem je vlastně neforemná, řídká stolice. Abychom z ní zase udělali pevnou a bytelnou, je potřeba dostatek vlákniny. Tu mimo jiné nalezneme v chutném banánu. Na jeden den vám bohatě vystačí jeden nebo dva, stačí je jíst po malých dávkách.



Černý rybíz

Sehnat v dnešní době černý rybíz, nepěstujeme-li ho na zahradě, není žádná hračka. Kuličky rybízu však lze nahradit obyčejným džusem nebo sirupem, který najdeme v každém obchodě. Poté nám už stačí dvě skleničky a průjem co nevidět zmizí.



Sušené švestky

Další superpotravina, spadající do tzv. stavících potravin. Ne každý jim holduje, ale v období akutních průjmů zkusíme všechno. Jestli vám nechutnají tvrdé, můžete je nechat namočené přes noc ve vodě.



Kysané zelí

I tenhle zázrak, ač také ne každému po chuti, najdeme ve všech supermarketech. Kysané zelí jezte ráno, k obědu a večer a za pár dní uvidíte, že vše je tak, jak má být. Snad kromě toho šíleného zápachu.



Rýže

Při problémech s trávením není dobré organismus zatěžovat mastným jídlem, které stejně do pěti minut odejde potrubím vaší toalety. Doporučujeme na pár dnů do jídelníčku zařadit pouze neochucenou rýži. Průjem bude postupně mizet a vy se pak můžete vrátit k jídlu, které nějak chutná.