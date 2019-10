Babské rady na vypadávání vlasů, které používali naši pradědové

Ne každé větší vypadávání vlasů znamená okamžitě počátek plešatění. Alopecii způsobuje mnoho faktorů, od ročního období, špatné životosprávy, stresu, po dědičnost. Vypadáváním vlasů trp v průměru 60 % mužů a a nejde-li přímo o dědičné vypadávání, lze se jí ubránit.

Největší mužský strach postihne každého druhého chlapa. U žen je jev méně častý, přesto se s ním také potýkají. Většinou za padání vlasů může život ve stresu či špatná životospráva. Po kartáči plném vlasů nemusíte okamžitě běžet k doktorovi, buďte však ve střehu a zkuste některou z těchto rad. Bude-li vypadání vlasů ve velkém pokračovat, panika je už na místě.

Odvary

Odvary jsou nejčastějším lékem na náhlé vypadávání vlasů. K těm opravdu účinným se řadí odvar z rozmarýnu, který prokrví hlavu a dokonce vás zbaví lupů. Nechte pár větviček povařit ve vodě a tu pak přeceďte. Nezapomeňte odvar používat po každém umytí vlasu, aby nabyl účinku.



Další velice účinný odvar je ze zelených slupek ořechů. Právě teď je ořechová sezóna a slupky se válí pod každým stromem. Postup je stejný jako u rozmarýnu. Ořechový odvar vám může obarvit vlasy na zeleno, efekt je však krátkodobý.



Kopřiva, stejně jako rozmarýn pomáhá prokrvit tělo. A máte-li přebytečné množství pelyňku, udělejte si z něj odvar, který také podporuje růst vlasů.



Oleje



Rozšířenou metodou na podporu růstu vlasů a zabránění jejich vypadávání je kokosový olej. Ten stačí pořádně vetřít do vlasů, ty pak zabalte do ručníku a čekejte hodinu, než olej smyjete.



Mandlový olej používali již ve starověkém Řecku. Stejně jako u kokosového oleje naneste do vlasů a nechte hodinu působit.



Výborným pomocník v boji proti vypadávání vlasů je zinek. Ten je ve velkém množství obsaženém v dýni. Olej lze zakoupit i v obyčejném supermarketu a aplikace je opět stejná. Dobu účinnosti tentokrát zkraťte na polovinu.



Masky

Místo tří vajíček k snídani si dejte dvě a to poslední pořádně vyšlehejte. Vytvořenou pěnu si naneste na vlhké vlasy a po půl hodině vaječnou masku umyjte.



Nejznámější babský recept je bezesporu cibulová maska. Lze využít jak kuchyňskou, tak i červenou cibuli. Vytvořit masku je poněkud složitější než u vajíčkové, ale vy si poradíte. Oloupejte 3 cibule, které poté rozmixujte na co nejjemněji. Cibuli scedíme a její šťávu smícháme s 1 lžící medu. Vzniklou směs štětečkem či hřebenem naneseme na vlasy a necháme hodinu působit. Opakujte jednou týdně, dokud se nedostaví kýžený výsledek.



Poslední zmíněná maska složením připomíná spíše snídani než přípravek na růst vlasů. Rozmačkáme jeden banán a smícháme s vaječným žloutkem a 3-4 lžičkami olivového oleje. Výslednou směs aplikujeme na vlasy a ty zabalíme nejprve do igelitu, abychom si nezašpinili ručník. Necháme působit 20 minut a opláchneme. Opakujeme jednou týdně.