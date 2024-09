Externí autor 22. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Nikdo nestojí o to, aby ho postihla mrtvice, která může mít dalekosáhlé zdravotní i psychické následky. Stejně tak snižuje kvalitu života ve stáří i třes rukou. Skvělou prevencí těchto potíží je obyčejná bylinka, kterou znáte, ale nevíte, co všechno umí. Podívejte se…

Říká se jí všelijak, babí břich, babské ucho, cigánovy gatě nebo vlčí chvost. Oficiální název ale zní šalvěj lékařská. Pochází z jižní Evropy a u nás se pěstuje v zahradách na chráněných a hlavně osluněných místech, kde snáší i menší mrazy, nicméně, když ji na zimu přikryjete chvojím, v pohodě přezimuje až do jara.

Typické jsou pro ni fialové květy, listy mají jemně stříbřitý povlak a vydávají mírně kořenitou vůni.

Co šalvěj obsahuje

Tahle prastará bylinka je zdrojem flavonoidů, tříslovin, aminokyselin, alfa-thujonu, kyseliny rozmarýnové, glykosidů, kumarinů, enzymů, silic, saponinů, hořčinů a vitamínů C, P a skupiny B.

Cévní mozková příhoda

Tenhle závažný akutní stav vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Jde o to, že včasné rozpoznání a okamžitý transport do specializovaného centra je nutný pro záchranu pohyblivosti a řeči pacienta. Pokud se s léčbou začne do hodiny od příznaků, má postižený obrovskou šanci na úplné uzdravení.

Před tímto stavem může ochránit prevence, která spočívá ve zcela jednoduchých krocích. Zásadou je zdravý životní styl, omezení alkoholu, přestat kouřit a pravidelné kontroly u praktického lékaře. Ty bohužel řada lidí stále podceňuje, ale je důležité mít krevní tlak, cukrovku a vysoký cholesterol pod kontrolou.

Kromě spousty dalších vlastností šalvěj nabízí zklidňující účinky na organismus, například při nervovém vypětí, stresu nebo nespavosti. Podporuje i mozkové funkce a zlepšuje činnost nervové soustavy. Zrychluje metabolismus, významně se podílí na zlepšení činnosti jater. Vzhledem ke všem těmto vlastnostem se může stát vhodnou součástí prevence mrtvice. Bylinka totiž patří mezi antioxidanty, tedy chrání buňky před oxidativním stresem. Navíc podporuje přirozenou obranyschopnost organismu a napomáhá k udržování normální činnosti srdce.

Tremor

Neboli třes rukou postihuje osoby ve starším věku. Může značit závažné choroby, ale bývá i důsledkem nadměrného pití kofeinu. Na vině může být i značná únava, stres, nízká hladina krevního cukru, reakce na léky anebo již zmíněný věk. Jelikož šalvěj uklidňuje nervy, poradí si i s třesem končetin a třeba s nočními křečemi.

Jak na čaj – nálev

Příprava nápoje je velmi jednoduchá. Jednu kávovou lžičku sušené šalvěje zalijte čtvrt litrem vroucí vody a nechte 10 – 15 minut louhovat. Pije se dvakrát až třikrát denně před jídlem. Vlažný nálev lze použít k výplachům dutiny ústní při potížích s nachlazením, dásněmi nebo zuby.

Na co si dát pozor

Šalvěj lékařská obsahuje malé množství látky thujon, která je mírně toxická a může vyvolat menší zdravotní indispozice. Proto není dobré překračovat doporučené dávky. Rozhodně by ale šalvěj neměly užívat těhotné a kojící ženy. V každém případě bylinka nenahrazuje základní léčbu, která patří do rukou lékaře.

