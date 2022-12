Již tisíce let brázdí hlubiny skotského jezera Loch Ness. Většinu času je potopená. Jen někdy zvedne svou drobnou hlavu usazenou na třímetrovém krku nad hladinu. V tu chvíli vyvolá senzaci. Pravděpodobně ale není jediná svého druhu.

„Našel jsem to na pláži. Víte, co to je?” zeptal se uživatel U/huskyboi72 na sociální síti reddit.com. Pod otázku nahrál fotografii tvora s dlouhým ocasem, čtyřmi ploutvemi a plochou hlavou, na jejímž vrcholu byly dva oční důlky. Byl již očividně několik dní mrtvý.

Během pár hodin se stal snímek hitem internetu. „Brácho, to vypadá jako mládě Lochnesky,” zareagoval na fotku PicklemyRickle999. Objevila se tedy další otázka. Je možné, že by bájná příšera porodila potomka?

Lochneska

Historie Lochnesské nestvůry se začala psát v roce 565, kdy irský mnich a misionář sv. Kolumba zachránil jednoho z domorodců, který měl být napaden podivným tvorem. Ten se ale objevil u řeky Ness a ne u jezera. První vlnu zájmu o kryptida rozpoutalo svědectví manželů Mackayových. V roce 1933 spatřili „monstrum s tělem velryby”. Z téhož roku pochází i první fotografie příšery.

Od té doby se na tajemství jezera Loch Ness snaží přijít amatérští badatelé i profesionálové z řad historiků, archeologů a paleontologů. Ani dvouletý monitoring oblasti týmem televize BBC z let 2002 a 2003 ale žádný důkaz o existenci mýtického tvora nepřinesl.

To však neznamená, že se neobjevují svědci, kteří přísahají, že Lochnesku spatřili na vlastní oči. Většina z nich popisuje, že nejdřív uslyšeli tiché šplouchnutí, poté se na hladině objevil temný stín nebo hřbet. Ten se pohyboval velice pomalu. Podle oficiálního registru pozorování Lochnesské příšery došlo k poslednímu „setkání” 11. října 2022. „Černá hranatá hrudka se tiše pohupovala a pak zmizela pod vodou.” Letos šlo o šesté pozorování.

Baby Nessie

S největší pravděpodobností tedy vyplavený tvor nebude potomkem bájné nestvůry. O co se tedy jedná? Uživatelé redditu se shodli na tom, že může jít o zbytky rejnoka, kterému byly uříznuty ploutve.

„Jednou jsem viděl, jak rybář parybu ulovil a ještě zaživa jí takto zmrzačil. Bylo to brutální,” píše Wascallywabbit666. Podle dalších komentujících je toto běžná praxe.

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.lochnesssightings.com, www.dailystar.co.uk, www.reddit.com