Externí autor 31. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

„Baby nebude sedět v koutě.“ Jenže Jennifer Grey, hvězda kultovního filmu Hříšný tanec, tam i přes svou slavnou filmovou hlášku skončila. Plastická operace nosu jí zničila kariéru a změnila život. Dnes byste ji skoro nepoznali.

Kdysi ji znali všichni jako roztomilou Frances - „Baby“, která se zamilovala do charismatického tanečního instruktora Johnnyho (Patrick Swayze). Dnes byste ji na ulici ani nepoznali.

Přitom se po premiéře Hříšného tance v roce 1987 stala přes noc miláčkem Ameriky. Film vydělal přes 214 milionů dolarů a z mladé herečky udělal světovou hvězdu. Přesto se její kariéra po tomto úspěchu nerozvíjela tak, jak by si přála. Velké role jednoduše nepřicházely. „Říkali mi, že můj nos je problém,“ vzpomíná Grey.

Osudové rozhodnutí

Pod tlakem okolí a po konzultaci s matkou a třemi plastickými chirurgy se nakonec rozhodla podstoupit rhinoplastiku, tedy operaci nosu. „Dnes je tak běžné změnit si příjmení… a nebo nos, abyste mohli být hercem… nebo abyste byli považováni za hezké,“ vysvětluje své rozhodnutí Grey, která tlaku okolí podlehla.

Její matka, herečka Jo Wilder totiž společně s manželem tento zákrok také podstoupila a její dcera naznačila, že to bylo z důvodu, aby nevypadali na první pohled jako Židé a nesnižovali si tím pracovní nabídky.

Jenže zatímco první operace dopadla dobře a herečka byla s výsledkem spokojená, problém nastal po druhé operaci, která měla opravit drobnou nepravidelnost. Když se však herečka probudila, zjistila, že vypadá úplně jinak. Tak jinak, že ji lidé přestali poznávat.

Pobavení fanoušci

Situace zašla tak daleko, že se Grey stala doslova národním vtipem. „Na operační sál jsem šla jako slavná celebrita a odcházela jsem z něj jako úplně neznámý člověk. Bylo to opravdu peklo. Od té doby jsem pro všechny ta herečka, kterou znal celý svět, pak šla na operaci nosu a od té doby ji nikdo nikde nepoznával,“ říká Grey o této zkušenosti.

„Stala jsem se neviditelnou ze dne na den. V očích světa jsem už nebyla já.“ Od té doby nemohla sehnat role a často při pohovorech musela trvat na tom, že je to skutečně ona - ta slavná Baby.

Grey navíc očekávala, že posedlost veřejnosti jejím vzhledem „prostě odezní“, ale nestalo se tak. Nakonec si s nezájmem poradila: „To utrpení nešlo déle snášet. Prostě jsem se ze dne na den změnila a byla jsem ochotná vidět svůj život z jiné perspektivy a s jiným příběhem, třeba i mimo Hollywood.“ Herečka si prý uvědomila, že není jediná, kdo se honí za dokonalostí. „Proč je pro nás tak těžké se v této kultuře milovat a přijímat?“

Nový začátek

V roce 2001 si vzala Clarka Gregga, amerického herce, scenáristu, režiséra a hvězdu Marvelu. Ve 41 letech mu porodila dceru Stellu a naplno se ponořila do mateřství, role, kterou si zamilovala.

A současně se začala znovu objevovat v televizi, nejvýrazněji v jedenácté sezóně „Dancing with the Stars“, kterou vyhrála. Když se jí před čtyřmi lety rozpadlo manželství, rozhodla se ve svých 64 letech pomáhat ostatním ženám, které mají problém se svým vzhledem.

„Všichni se měníme od okamžiku, kdy se narodíme. Proč by to měla být špatná věc? Podívejme se na to takto: Nikdy jsem nebyla moudřejší. Když jsem měla všechno před sebou a moje kůže byla napnutá, necítila jsem se krásná. Teď se cítím krásnější,“ vysvětluje na svých seminářích.



Poučení pro všechny

„Dnes už necítím žádnou hanbu v ničem, co se stalo v minulosti,“ uzavírá Grey. „Stalo se to přesně tak, jak se to mělo stát, aby mě to dostalo až sem. A teď už aspoň vím, že ať se stane cokoli, vypořádám se s tím.“ Možná že tak Jennifer Grey už nevypadá jako Baby z Hříšného tance, ale našla prý něco mnohem cennějšího – vnitřní klid a sebepřijetí.

Zdroje: www.msnbc.com, people.com, www.vanityfair.com