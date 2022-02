Starověká babylonská tabulka ukrývá tajný vzkaz. Objeví se jen ve světle lampy

Irving Finkel, odborník na dějiny Mezopotámie

Foto: Profimedia.CZ

Pro jedinečné objevy se vědci nemusejí pokaždé trmácet do neschůdného terénu archeologických nalezišť. Někdy stačí zapátrat v arhivech muzea a podívat se na již nalezené artefakty z jiného úhlu pohledu. Nebo pod světlem. Kurátor londýnského muzea si například posvítil na 3500 let starou babylonskou tabulku - a spatřil něco nečekaného.

Hliněná tabulka původem ze starověké Mezopotámie doputovala do Londýna už v 19. století, ale veřejnosti dosud nebyla vystavena. Vědci ji neshledali dostatečně zajímavou, jelikož jde o drobný a nenápadný předmět. Velikostí se vejde do lidské ruky a chybí jí horní polovina. Na okraji je nápis, o kterém vědci věděli, že souvisí s vymítáním zlých duchů, ale dosud si nedali tu práci, aby ho celý přeložili.

Učinil to teprve kurátor Irving Finkel, když připravoval podklady pro svou novou knihu a sháněl vše, co se týkalo duchů v představách nejstarších civilizací. Tabulku při té příležitosti prozkoumal pod světlem lampy a k jeho úžasu z ní v tu chvíli vystoupila kresba zachycující dvě postavy.

"Najednou se ukázalo, že návod na vymítání ducha je doplněn názornou ilustrací. Je to opravdu vzrušující," uvedl nadšeně vědec.

Hlavně se neohlížet

Kresba viditelná pouze pod přímým světlem podle něho představuje nevrlého vousatého ducha muže, kterého vede na provázku sličná žena a odvádí ho do podsvětí. Podle zápisu pod obrázkem se Babyloňané měli zbavit otravných mužských duchů tím, že jim dohodí milenku.

Pokyny dále exorcistům radí, aby vyrobili figurky muže a ženy, připravili si dvě nádoby s pivem a při východu slunce pronesli zaříkadlo vzývající boha Šamaše, který v mezopotámském panteonu zodpovídal za přepravu duchů do podsvětí. "Duch se tím měl přenést do jedné z figurek," doplňuje Finkel. Text končí tajemnou výstrahou: "Nedívej se za sebe!". Není ale jasné, zda je toto varování určeno figurkám vcházejícím do podsvětí, nebo exorcistovi.

Tabulka zachycující boha podsvětí ŠamašeZdroj: Profimedia.CZ

Strýčku, vrať se do záhrobí!

"Zdá se, že zaříkadlo bylo používáno na domácí, nejspíš rodinné duchy, se kterými už přestávala být legrace. Lidé na základě nějakých záhadných úkazů uvěřili, že je přišel strašit strýček Jindra, a potřebovali se ho zbavit," domnívá se Irving Finkel.

Hliněná tabulka z Babylonu je o to cennější, že zachycuje vůbec nejstarší kresbu ducha, jaká kdy byla objevena. Třešničkou na dortu je pak zvolená technika, která ducha činí viditelným jen při přímém osvětlení. Jako by chtěl autor zdůraznit fakt, že duchy pouhým okem nevidíme…

Zdroje: https://www.livescience.com/, https://www.smithsonianmag.com/, https://www.theguardian.com/