Vědci rozluštili babylónskou tabulku. Zcela mění pohled na dějiny matematiky

Plimpton 322

Foto: Profimedia.cz

Matematika je jednou z těch nejstarších věd, ale je zvláštní, že trigonometrii znali už staří Babyloňané. Dokazuje to nález hliněné tabulky na počátku 20. století, podle níž byla trigonometrie známa ještě 1000 let před Pythagorem. Babylonská tabulka trigonometrie dostala název Plimpton 322 a je stará 3700 let. Nové výzkumy a analýzy navíc ukázaly, tabulka toho ukrývá mnohem více. Její tajemství bylo konečně rozluštěno.