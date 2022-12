Ačkoliv v nás pojem bakterie evokuje něco zlého, ne všechny bakterie jsou škodlivé. To zjistil i ruský vědec. Ten si vpíchl do těla miliony let starou bakterii nalezenou na Sibiři a výsledek? Dopadl naprosto skvěle!

Naše tělo je plné bakterií a jak se ukázalo, některé nám dokonce mohou být nápomocné.

Žijeme v době, kdy věda zabývající se zvrácením procesu stárnutí, pokročila mílovými kroky kupředu. To, co bylo dříve zcela nemyslitelné, se nyní ukazuje jako poměrně snadno zvládnutelné. Dokonce se spekuluje, že jednou se nesmrtelnými budeme moci i stát.

Tomu jsou důkazem také ruští vědci, kteří se procesem věčného života dopodrobna zabývají. Právě oni učinili fascinující objev, když do svých výzkumů věčného mládí, zahrnuli bakterii Bacillus F.

Ani na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby právě tato bakterie nebyla miliony let stará. Všechno staré ale, jak se zdá, nemusí být nepotřebné a k ničemu.

Bakterie miliony let stará tak může ve světě "anti-aging" znamenat převratnou revoluci. Pokusy byly sice zatím prováděny pouze na myších a izolovaných krevních buňkách člověka, nicméně jeden člověk je na sobě přece jen vyzkoušel.

Dopadl skvěle

Byl to sám Anatolij Brouchkov, vědec, který tyto bakterie objevil a zprvu zkoušel pouze na myších. Právě ten se nakonec přiznal, že si je sám injekčně aplikoval do těla. Bakterie, které sám na sobě vyzkoušel, pocházejí z oblasti Sacha na Sibiři.

Pro více informací se podívejte na toto video:

"Začal jsem pracovat déle, poslední dva roky jsem nikdy neměl chřipku. Po úspěšných pokusech na myších a ovocných muškách mě napadlo, že by bylo zajímavé vyzkoušet inaktivovanou bakteriální kulturu na sobě," uvedl.

Brouchkov věří, že jsou právě tyto bakterie jakousi cestou za věčným mládím a dodal, že i lidé, jako Jakuti, kteří se nacházejí v těsné blízkosti sibiřské Sachy, tyto bakterie zcela jistě již v těle mají: "Tyto bakterie samovolně pronikají například do vody, takže místní obyvatelé, jako Jakuti, už tyto buňky v podobě vody jako nápoje, do těla dostávají a jak se zdá, žijí déle a jsou vitálnější, než jiné národy."

Pokud tomu tak skutečně je, učinil Brouchkov objev, o kterém všichni tajně sníme. Přesto si na oficiální distribuci budeme muset ještě počkat. Aby se totiž účinky té či oné látky skutečně legálně dostaly k lidem, je potřeba celé řady výzkumů a testů.

Z prvotních testů na myších ale vyplývá, že myši, kterým byla bakterie podána, byly schopné rozmnožování do vyšší věku než ty, jež bakterii nedostaly.

