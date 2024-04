Svatý grál, kámen mudrců nebo elixír mládí. Všechny tyto přípravky mají zaručit dlouhověkost či dokonce nesmrtelnost. K tomuto seznamu nyní přibyla bakterie, která zázračným způsobem přežila pohřbená v permafrostu. Dostala přezdívku „Věčná”.

Psal se rok 2009, kdy vedoucí katedry geokryologie Moskevské státní univerzity Anatoli Brouchkov objevil na místě známém jako Mamutí hora v republice Sakha na Sibiři tenkou bakterii.

Byla schovaná ve zmrzlé půdě, staré 3,5 milionu let, několik metrů pod povrchem. Když ale permafrost změkl, dala se do pohybu. Jako kdyby se právě probudila ze zimního spánku.

Spolu se svým týmem ji pojmenoval Bacillus F a rozhodl se, že ji v laboratorních podmínkách důkladně prozkoumá. Nejdříve ji aplikoval na obilí, poté ji vložil do těl octomilek a myší.

„Ve všech experimentech tato bakterie stimulovala růst a posilovala imunitní systém organismů. Optimistické se ukázaly rovněž testy na lidských bílých a červených krvinkách,” uvedl Anatoli Brouchkov.

Věčná bakterie

Navíc se ukázalo, že staré myši s Bacillus F během několika týdnů výrazně omládly a znovu se staly plodné.

Vědci však stále netuší, jak je to možné. Předpokládají ale, že bakterie dokáže produkovat látky, které buňky rostlin i zvířat chrání před poškozením volnými radikály a potlačují tak jejich degradaci.

Zdroj: Youtube

„Vše napovídá tomu, že tato 3,5 miliony let stará bakterie dokáže zabránit stárnutí. Už jen fakt, že jsme ji našli v tak nehostinném prostředí napovídá, že má jedinečné schopnosti,” říká mikrobiolog Viktor Čerňavskij.

Zatím se odborníci snaží dekódovat DNA Bacillusu F a přijít na to, které geny ji propůjčují dlouhověkost. Doufají, že tím odhalí „elixír života”.

Na vlastní kůži

Zároveň se Anatoli Brouchkov rozhodl k experimentu. „Po úspěšných testech na myších jsem si říkal, že by bylo zajímavé bakterii vyzkoušet na vlastní kůži,” oznámil poté, co si ji aplikoval do těla.

To, že onemocní nebo zemře se prý nebál. Předpokládá totiž, že je tento organismus přítomný ve vodě, kterou pijí sibiřští Jakuti, pyšnící se pozoruhodnou imunitou.

„Po několika týdnech jsem zjistil, že jsem přestal být unavený. Již dva roky jsem nebyl nemocný, jsem produktivní a cítím se skvěle,” tvrdí geokryolog.

close info Youtube.com zoom_in Bacillus F

Jeho kolegové jsou však stále skeptičtí. Upozorňují, že může jít o placebo efekt a ne o zázračné účinky „Věčné" bakterie.

